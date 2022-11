“Ha pasado mucho últimamente y ahora me pasó a mí": joven denuncia haber sido abusada en SITP

Las redes sociales se han convertido en un escenario de denuncias públicas a través de las cuales se han conocido todo tipo de abusos en contra de mujeres. Hace pocas semanas el país conoció el caso de Hilary Castro, una menor de 17 años que fue agredida sexualmente cuando se encontraba en una estación de Transmilenio. Luego otras dos mujeres también denunciaron que habían sido violentadas en articulados del SITP.

La historia para la capital del país nuevamente se repite. Esta vez, a través de un video en Instagram, Karen Pineda afirmó que fue víctima de abuso sexual en un SITP de ruta 139 que iba rumbo al barrio Juan Rey.

“Es algo que viene pasando mucho últimamente y ahora me paso a mí. Sobre la 1:00 o 2:00 de la tarde fui abusada (…) iba para mi casa, estaba en la última silla del SITP, al lado de la ventana. El conductor dejó subir a alguien por la parte de atrás y el bus estaba casi vacío, había como cuatro personas adelante y por eso se me hizo sospechoso que él se hiciera mi lado. Él pone las manos sobre la silla y me acorrala”, cuenta la joven.

En medio de su video aclara que no lo graba para hacer una denuncia porque no logró ver el rostro del presunto abusador. Sin embargo, señala que lo hace para desahogarse y pedirle a todas las mujeres que tengan cuidado en el transporte público.

“Yo tenía puesto un jean de rotos, el tipo me acorrala contra la ventana y me dice que por mi bien mejor no haga nada, que me quede quieta. Tuve tanto miedo que ni siquiera pude hablar. El hombre me toca en un trayecto de más o menos 10 minutos. Me manosea toda y mete su mano por debajo de mi ropa interior y me … con los dedos. Nunca en la vida me había sentado tan asqueada y vulnerada”, relata.

La presunta víctima asegura que lo único que pudo identificar del hombre que la atacó fue un fétido olor. “En el momento en el que se baja tampoco pude verlo porque estaba en shock”, dice.

Como esta joven, varias usuarias del transporte público en Bogotá se han visto vulneradas. Afirma que en muchas oportunidades salió a las calles a apoyar a mujeres víctimas de este tipo de delitos, pero esta vez le ocurrió a ella. “Hago este video como una advertencia, para que tengan mucho cuidado porque no saben la cantidad de veces que yo salí a marchas apoyando la causa y hoy me pasó a mí. Si van a andar solas, lleven algo con lo que se puedan defender”.

¿Qué responde Transmilenio?

La prestadora del servicio de transporte público en la ciudad afirmó que ya está en contacto con Karen para activar las rutas de atención dispuestas por la Policía Nacional, la Secretaría de la Mujer y la Fiscalía. También señaló que ya se están haciendo las investigaciones pertinentes para obtener información sobre lo sucedido y entregarla a las autoridades.

@TransMilenio informa a todos sus usuarios y seguidores en redes sociales: pic.twitter.com/xGruOMLc80 — TransMilenio (@TransMilenio) November 22, 2022

Transmilenio también recordó que el Distrito cuenta con un “protocolo de prevención, sanción y atención de las violencias contra las mujeres en el espacio y transporte público” en coordinación con las distintas entidades que atienden este tipo de casos.