Descubren a exjuez que sometió a una mujer a abusos a cambio de "favores" para su esposo preso

La Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia dejó en firme una condena que expone uno de los actos más graves cometidos por un funcionario judicial: utilizar su cargo para someter sexualmente a una mujer.

La Fiscalía, con pruebas sólidas, logró demostrar que el entonces juez de ejecución de penas de Florencia, Caquetá, instrumentalizó su rol y convirtió sus funciones en un mecanismo de abuso, chantaje y presión.

Exjuez abuso de mujer a cambio de favores para su esposo preso

La investigación estableció que este hombre citó en repetidas ocasiones a la mujer, aprovechándose de su vulnerabilidad y del hecho de que su esposo estaba cumpliendo una condena en un centro penitenciario.

Cada encuentro se convertía en un espacio de presión, pues el exjuez la obligaba a sostener relaciones sexuales con él, bajo el argumento implícito de que era la única forma de garantizar que su despacho concediera permisos o al menos avanzara en las solicitudes de la familia del detenido.

Al mismo tiempo, el entonces funcionario exigió 1.000.000 de pesos, suma que hacía parte del chantaje que ejercía sobre la víctima.

¿Cómo lograron descubrir el abuso por parte del exjuez?

Según lo que acreditó un fiscal delegado ante el Tribunal, estos episodios se desarrollaron de manera sistemática durante varios meses, en un contexto en el que la mujer no tenía otra opción que acceder a las exigencias para intentar favorecer la situación de su esposo preso.

Las pruebas testimoniales, documentales y técnicas presentadas por la Fiscalía permitieron demostrar la responsabilidad del exfuncionario en los delitos de acceso carnal violento agravado y concusión.

El proceso reveló no solo los abusos sexuales, sino el uso corrupto de las facultades de un juez encargado de vigilar el cumplimiento de condenas, figura que debería representar garantías y control judicial, no un foco de agresiones y persecución.

Tras analizar el expediente, la Corte Suprema de Justicia ratificó la condena de 16 años de prisión que ya había sido impuesta por instancias anteriores.

El alto tribunal, al mantenerla en firme, ordenó la captura inmediata del exjuez para que sea recluido en un establecimiento carcelario y cumpla la sanción impuesta.