“No es cuestión de suerte”: recomendaciones de la Cancillería para futuros migrantes

En 2018, el país reafirmó su compromiso con los migrantes, para que ingresen y salgan del país de manera informada y segura.

diciembre 05 de 2025
03:48 p. m.
Bajo la consigna “migrar no es cuestión de suerte”, el Ministerio de Relaciones Exteriores y el grupo interno de trabajo ‘Colombia nos une’ redactaron una serie de recomendaciones para impulsar la construcción de una cultura de migración responsable.

La iniciativa promueve la idea de “que migrar no significa huir, sino construir” y “una migración ordenada y regular permite acceder a derechos, a servicios de salud, educación y trabajo digno, además de garantizar la protección ante situaciones de vulnerabilidad”.

Por el contrario, “la migración irregular puede exponer a las personas a redes de trata, explotación laboral o engaños por parte de intermediarios sin escrúpulos”.

Los seis “indispensables” para colombianos con la idea de migrar:

Para asegurar un proyecto de vida exitoso en el exterior, la Cancillería y ‘Colombia Nos Une’ recomiendan informarse a través de fuentes oficiales, sobre temas relacionados con visas, requisitos y homologación de títulos, antes de salir del país.

La cartera de Relaciones Exteriores aconseja desconfiar de las ofertas de trabajo garantizado o visas en tiempo récord, comúnmente utilizadas por organizaciones de trata de personas, e informarse sobre los derechos y deberes de los migrantes en consulados y embajadas de Colombia en el exterior.

Indispensable, también, es preparar con tiempo y tener a la mano los documentos que podrían necesitarse en el proceso de visado, definir un plan de ahorro y no romper lazos con Colombia y sus ciudadanos.

Colombia se compromete con la migración regular y segura de sus ciudadanos:

Desde la Cancillería insisten en que “migrar con responsabilidad no solo protege a los migrantes y sus familias, también fortalece la imagen de Colombia en el mundo. Una migración ordenada y segura construye puentes de confianza, desarrollo y cooperación entre países”.

Por tanto, en 2018, el país reafirmó su compromiso con los migrantes para que ingresen y salgan del país de manera informada y segura. Lo hizo ratificando el Pacto Mundial para una Migración Segura, Ordenada y Regular, que reconoce el derecho a migrar de los ciudadanos.

