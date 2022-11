Con arma blanca hombre habría intimidado y abusado sexualmente a una joven en bus del Sitp

Una serie de presuntos casos de abuso sexual dentro del sistema de transporte público de Bogotá encienden las alarmas sobre la baja seguridad que tienen las mujeres al hacer uso de estos vehículos.

El caso de Hilary Castro, quien habría sido obligada a realizar actos sexuales bajo amenaza con un arma cortopunzante en una estación de Transmilenio, fue el detonante para que otras presuntas víctimas de acoso, agresión y abuso, elevaran su voz y denunciaran los hechos en los que su integridad habría sido vulnerada en el pleno uso del espacio público.

Luego de que se viralizara la historia de Hilary, un grupo de feministas convocó una manifestación para presionar a las autoridades y al Gobierno para dar con el paradero del hombre que habría abusado a la menor en TM. Mientras se desarrollaba la protesta sobre la Avenida Caracas con calle 75, en simultáneo, a plena luz del día, una joven de 18 años habría sido abusada sexualmente dentro de un bus del Sitp.

Detalles del caso de abuso en Sitp

La víctima habría relatado detalles del presunto hecho. De acuerdo con la versión de la joven de 18 años, un hombre sospechoso se subió en la ruta C-84 que cubría los tramos Suba – Lombardía. Una vez en el articulado empezó a intimidarla con un arma blanca.

Poco después, el agresor la habría manoseado hasta que logró abusarla sexualmente.

El conductor del bus del Sitp se habría percatado de lo que sucedía, se detuvo y obligó al presunto abusador a bajarse del vehículo.

Según la víctima, el hombre huyó por la calle 76 entre carreras 12 y 13.

Protesta por caso de abuso en Sitp

Tras conocerse esta nueva denuncia de abuso sexual dentro del transporte público de la capital del país, a través de redes sociales activistas convocaron una nueva marcha en rechazo a los actos de agresión sexual de los que habrían sido víctimas varias jóvenes que se atrevieron a denunciar luego de hacerse público el caso de Hilary.

La manifestación se llevó a cabo este martes 8 de noviembre en el norte de Bogotá, cerca de la universidad EAN.

En los últimos días se han conocido distintos casos de feminicidio, agresión y abuso contra las mujeres que han estremecido al país. Lo más grave de esta situación es que no hay una garantía de seguridad para las mujeres en el espacio público, en las calles, ni en sus propios hogares. ¿Elevar sus voces no es suficiente?

