Estas son las 5 zonas de Bogotá donde podrá recargar su vehículo eléctrico

Cada vez son más los ciudadanos que se interesan por comprar vehículos eléctricos en Bogotá. Esto, con el fin de no tener que cumplir con la medida de pico y placa, que semanalmente restringe la salida de los carros en la ciudad, sino, poder transitar libremente por la capital.

Sin embargo, quienes tienen este tipo de vehículos sufren en el proceso de intentar encontrar los puntos de carga para los automotores. Pero, según un comunicado de Evsy, existen cinco zonas de carga en Bogotá donde los ciudadanos podrán recargar sus carros eléctricos.

En la capital existen varias zonas “con mayor concentración de puntos de carga públicos, con el fin de que los usuarios de autos eléctricos acudan cuando los niveles de energía en la batería empiezan a alcanzar mínimos”. Hasta el momento, “existen 4 clústeres definidos, dentro de los cuales están las 5 áreas con más cantidad de terminales. Estos clústeres son: (1) Usaquén-Unicentro, con 25 cargadores públicos; (2) Ciudad Salitre, con 18 cargadores públicos; (3) Chicó-Chapinero, con 14 puntos; y (4) La Floresta, con 9 terminales”.

Las zonas con más oferta de carros eléctricos en Bogotá

Según el documento, las cinco zonas con más oferta son Unicentro, que tiene nueve estaciones y 3 puntos adicionales solo para taxis, también está Usaquén, que “sumados a los de Unicentro completan 25 en toda la zona”.

Por otro lado, está, Ciudad Salitre, “que reúne 18 terminales en un perímetro muy reducido” y la ‘Zona T’ y Chapinero, con “14 cargadores, principalmente, en los centros comerciales de la zona, y La Floresta, con 9 puntos, en los alrededores del Centro Comercial Cafam Floresta”.

Es importante tener presente que Bogotá está iniciando un considerable proceso para convertirse en un referente latinoamericano en electromovilidad. Así lo explicó el CEO y fundador de Evsy, Pablo Maturana, quien aseguró que “el hecho de que ya estemos hablando de clústeres de carga pública, no es un dato menor ni debe darse por sentado. Muchas otras capitales de la región no cuentan aún con este tipo de oferta, ni están cerca de tenerla, sencillamente porque no tienen todavía una demanda consolidada”.