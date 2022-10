"Amárrale la maldita boca": las pruebas que involucran al teniente Flechas en homicidios del Tren de Aragua

Noticias RCN contactó a un familiar del teniente Víctor Manuel Flechas, quien se abstuvo de revelar su identidad y aseguró que el uniformado es un hombre de hogar y que jamás han conocido que esté relacionado con algo ilegal.

Esta versión es muy distinta a la que revelaron las investigaciones de la Fiscalía y de la propia Policía, pues, de acuerdo con la evidencia e incluso con un testimonio de un miembro del Tren de Aragua, Flechas sería parte activa de esta organización delincuencial, tan activa que hasta en el cuaderno de contabilidad de los cabecillas de esta banda criminal aparecía lo que sería su renta criminal de $1.000.000 semanal.

Esta es solo una parte de sus honorarios del crimen, pues también se movía en las extorsiones a los comerciantes como aparece en el video conocido por Noticias RCN, en el que se evidenció que ante la negativa del dueño del establecimiento de pagar "la cuota", procedía a cerrar el negocio y aun así insistía en el dinero:

Hombre: mi teniente buenas noches.

'La t': aló... ¿entonces?

Hombre: no mi teniente pues ahí le marqué a mi hermano, pero mi hermano dice ¿cuánto es que le debe?

'La t': uno...

Hombre: lo de una semana...

'La t': no, un millón

Hombre: le voy a ser honesto mi teniente, ese huevón está bravo por lo que usted me selló la fonda teniendo los papeles

'La t': no, vamos a ver quién se pone más bravo, no hay problema, igual yo sé cuáles son los negocios de él

Según los investigadores el teniente o 'La t' como le llamaban, tenía un acuerdo con el Tren de Aragua para delinquir con libertad en la zona del Amparo, desde que a sus bolsillos llegara el dinero.

Más audios

- Afuera se siente como un verano, todo loco hermano, no hay tombos, todo callado, ¿estás claro hermano?

- Bueno hermano, ¿haz recogido lo del teniente?

- ¿Cómo?

- ¿Haz recogido lo de 'La t'?

- No huevón esos corredores se están echando agua, está durando para salir huevón, porque está como solitario huevón.

La organización criminal veía en el teniente una prioridad, tanto así que, de acuerdo a las interceptaciones, lo primero de la semana tenía que ser la cuota del uniformado.

- Mira, escúchame, mano ya es hora, es hora, échate un bañito pana pa' recoger lo del teniente hermano que tengo que pagarle ahorita

- Ahí voy, déjame contar a ver cuánto tengo ahí

- Dale escúchame, vacílate la otra vuelta, acuérdate del teléfono

Pero mientras alias La t negociaba con los delincuentes libertad, impunidad y otros delitos, parte de la banda perseguía a los uniformados que una vez se dejaban sobornar, terminaban arrepintiéndose.

Más revelaciones de los crímenes

Mujer: escúchame lo que te voy a decir

'Care Niña': ajá te escucho

Mujer: el Policía, uno de los policías que yo le pagué el sábado ¿verdad?, y que yo le entregué la plata y dizque está trabajando para allá, para Villa Rica

'Care Niña': ¿rica?

Mujer: ajá...

'Care Niña': ahh huevonada, tremendo

Mujer: que le tocó allá, me dice en un audio

'Care Niña': bueno, tú eres la que me va a poner ese loco

Mujer: ¿cómo?

'Care Niña': allá hablamos bien, hablamos bien

En los seguimientos queda claro que los crímenes, las torturas y los asesinatos los cometían cuando estaba de guardia 'La t'.

Audio del homicidio

-Aló…

- Aló

- Tápale la boca, amárrale la maldita boca

- Ya vamos, ya está listo

- Bien tapada, porque ya miré aparte ese... y ahorita es el cambio de guardia chamo, hay cambio de guardia

- Por eso...

- Todo está fino, todo está relajado la autopista está fina, todo está bello

Todas estas pruebas y seguimientos son parte del largo material probatorio que tiene la Fiscalía contra el teniente Flechas Tenorio.