‘Care Niña’, el encargado de extorsionar y coordinar crímenes de embolsados en Bogotá

Tras la captura de 25 integrantes del ‘Tren de Aragua’ donde se encuentran los principales cabecillas como alias Osmer, ejecutor de los más horribles crímenes en Bogotá, alias Brayan, encargado de conseguir las armas para sus delincuentes y el tercero, el teniente de la Policía Víctor Flechas, quien recibía dinero para permitir el funcionamiento de la banda en diferentes localidades de la capital. Cabe mencionar que ya seis fueron enviados a prisión.

Se pudo evidenciar que entre los imputados se encontraba alias ‘Ricardito’, el hombre acusado de torturar cruelmente a sus víctimas, pero Noticias RCN sigue revelando partes de la información obtenida durante la audiencia en contra de los presuntos integrantes del ‘Tren de Aragua’

Se trata de alias ‘Care Niña’ un hombre tan peligroso que no solo es acusado de ser responsable de algunos de los llamados casos de embolsados, sino de liderar la venta de drogas en el sur de Bogotá.

En uno de los videos obtenidos se ve como con cautela le da la espalda a dos patrulleros de la Policía que vigilaban las calles del barrio Llano Grande en el suroccidente de Bogotá. Los mira de reojo, y cuando ya se han ido da un parte de tranquilidad a los miembros de la banda que lo acompañan.

También se evidencia en una parte del video la misma persona en la misma esquina donde según los investigadores, planeaban los sicariatos de la zona y como era frecuente, acompañaban su plan con unas cuantas dosis de cocaína.

En otra escena, se le ve campante como si nada pasara, sin pensar que la Fiscalía y la Policía le seguían los pasos de manera articulada.

Su nombre es José Miguel Huerta Trujillo, su nacionalidad venezolana, su alias "Care niña", su rol: ser uno de los tentáculos armados del ‘Tren de Aragua’. Sindicado del homicidio de dos personas que fueron abandonadas dentro de una bolsa y en una carreta de la localidad de Kennedy. Pero además lideraba la comercialización de estupefacientes en los sectores de los bares y moteles del barrio Restrepo de la localidad de Antonio Nariño.

En uno de los audios se le escucha decir:

"Todos los negocios me van a recoger de a 200 ya, negocio que no me recoja de a 200 mil, no habrá mañana se lo hacen llegar a Osmer hacen el favor, acá los que mandamos somos nosotros, Osmer y yo, y estoy borracho y me importa un culo, si no se cumple la orden los mato".