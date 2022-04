"Duró todo el fin de semana sin comer y dormir": madre de estudiante desaparecido en Bogotá

En entrevista con Noticias RCN, Angélica Rojas, madre de Juan Andrés López, estudiante de la Universidad Javeriana reportado como desaparecido en Bogotá, contó los detalles del estado de salud de su hijo, y lo que se sabe hasta el momento sobre su caso.

En contexto: Hallan con vida al estudiante de la Javeriana en la localidad de Santa Fe

Salud de Juan Andrés López, estudiante de la Javeriana

La madre del joven afirmó que se encuentra bien y que está siendo examinado por los médicos: “No está herido, estamos en la clínica, estaba deshidratado y le pusieron fluidos, ahora está consiente, habla bien”.

Frente a lo que se sabe sobre las circunstancias en las que desapareció el joven, su madre asegura que “le hicieron pruebas para determinar si estaba drogado, anoche le hicieron exámenes y hoy le están haciendo otros, estoy aquí con él en urgencias”, indicó Angélica.

Todavía no se sabe con exactitud lo que le ocurrió a Andrés Lopéz. “Los resultados de los exámenes no los han entregado todavía porque están en el proceso de laboratorio. Aún estamos determinando qué paso, él se subió hacia la montaña, no sabemos si fue por la misma droga que le dieron. Yo pienso que él se perdió en la montaña y él dice que se despertó hacia la parte alta y empezó a bajar, dice que escuchaba la bulla de la ciudad y empezó a ubicarse por ese lado”.

Así fue encontrado Juan Andrés López

Según el testimonio de su mamá, el joven Juan Andrés López fue encontrado por un empleado del Acueducto, que llamó a su jefe y este avisó a la Policía. La comunidad le dio ropa al menor porque tenía sus prendas gastadas por las condiciones que pasó durante los cuatro días que estuvo desaparecido. Angélica Rojas cuenta que “duró todo el fin de semana sin comer y dormir, él decía que dormía 20 minutos o 15 minutos, se paraba y seguía caminando, y que así lo hizo en la noche y en el día, mientras llovía”.

Las autoridades continúan en la tarea de esclarecer qué le pasó al joven, que se encontraba a los alrededores del Parque Nacional y terminó en el barrio Santa Fe de Bogotá. Según su madre, Andrés no ha comentado nada todavía porque se encuentra descansando.