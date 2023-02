¿Se considera maltrato animal mantener a la mascota en la terraza o balcón todo el tiempo?

Es probable que alguna vez haya visto, escuchado o sencillamente le contaran sobre un caso de maltrato y, en ese afán de defender a la especie animal denunciando, se encontrara con algunos obstáculos como, por ejemplo: no saber a dónde llamar o ir, qué decir, que le pidan pruebas o básicamente desconocer qué casos sí son denunciables.

Iniciemos con unos de los más comunes, según cifras entregadas por el Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal (IDPYBA), la negligencia y el abandono. En Noticias RCN conocimos un caso en el que vecinos de El Tunal, en el sur de Bogotá, se preguntaron si es considerado maltrato mantener una mascota en la terraza de la casa todo el día.

Consultamos a Adriana Estrada Estrada, directora general del Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal, quien manifestó que más allá del hecho en sí, se deben verificar otras condiciones para determinar si es o no maltrato.

“Uno tiene que mirarlo en su integralidad porque siempre se valoran las condiciones de bienestar. Tiene que mirar alimentación, salud, confort, comportamiento”, señaló Adriana Estrada. Es decir, se deben evaluar otros factores más allá de si “el animalito permanece en un espacio todo el día”, para saber si estamos frente a un caso de presunta negligencia y/o abandono.

“Es un conjunto de cosas que reúnen las condiciones de bienestar para uno poder hablar de presunto maltrato animal”, apuntó.

Algunas formas de maltrato animal

Negligencia

Crueldad

Sobreexplotación y/o explotación comercial

Sufrimiento

Maltrato emocional y/o físico

Abandono

Abuso sexual

Sin embargo, de verificar cada uno de los casos se deben encargar las autoridades competentes, por lo que hacen un llamado a denunciar; lo importante es hacerlo de forma eficaz para que existan más probabilidades de éxito.

La directora del IDPYBA explicó que hay un alto porcentaje de visitas fallidas –“entre el 60% y el 70%” del total de denuncias – como consecuencia de que no reciben la información del caso completa. Es importante señalar que en otras ocasiones se debe a que los dueños de la vivienda o predio donde se encuentra el animal presuntamente maltratado, no permiten la entrada de las autoridades o porque ya no lo tienen en ese sitio.

“Para hacer la aprehensión del animal, normalmente es la Policía, nosotros no podemos entrar a un predio. Gestionamos todo este operativo, pero no podemos entrar, quien puede entrar con previa autorización del propietario de la vivienda, es la Policía. Entonces hacemos estos operativos, estamos presentes, pero es la Policía la que habla con el dueño e intercambia para poder entrar y traer el animal”, detalló Adriana Estrada.

Por esta razón, desde el IDPYBA entregaron el paso a paso para hacer una denuncia por maltrato animal en Bogotá de manera eficaz:

Canales de atención para denunciar maltrato animal en Bogotá:

A través de la línea 018000115161.

Línea 123 (maltrato en flagrancia).

Correo electrónico: proteccionanimal@animalesbog.gov.co

Bogotá Te Escucha, Sistema Distrital de Quejas y Soluciones

De manera presencial en los cades y supercades donde el IDPYBA tiene presencia o en la sede administrativa.

Paso a paso para denunciar un caso de maltrato animal

Tras conocer un caso de gatos, perros, animales de granja o no convencionales en situación de presunto maltrato debe:

Realizar el reporte telefónico a la línea 018000115161 o vía correo electrónico a proteccionanimal@animalesbog.gov.co del presunto caso de maltrato o a la línea 123 si es maltrato en flagrancia. Realizar la descripción de la situación donde el animal está sufriendo un presunto maltrato afectando alguno o todos sus cinco dominios de bienestar animal (Nutrición, Entorno, Salud, Comportamiento, Estado mental). En lo posible, adjuntar evidencias del presunto hecho de maltrato con fotografías o videos para poder elevar la gravedad del caso. Brindar información como dirección exacta y completa del lugar donde ocurren los hechos, además horarios donde sea más seguro que se encuentre una persona que habite en el lugar y pueda atender la visita del Escuadrón Anticrueldad. El equipo técnico de las líneas de emergencia del IDPYBA atiende la llamada en primera instancia y notifica al líder de área para generar la gravedad correspondiente de acuerdo con el procedimiento actual del Programa Escuadrón Anticrueldad. Una vez se evalúa la gravedad de caso (alta, media, baja) se crea la solicitud al SDQS y si es una gravedad alta se notificará adicionalmente al escuadrón para que la atención sea en menos de 24 horas según protocolo establecido. El Escuadrón realizará atención del caso de acuerdo con la gravedad y procedimiento establecido:

Gravedad Alta: 24 horas.

Gravedad Media: 7 a 15 días

Gravedad Baja: 15 a 30 días.

¿Sabes cómo se realiza la clasificación de la gravedad de los casos para la atención de nuestro Escuadrón?



A través de un triage de gravedad alta, media y leve, se determinan los tiempos de atención buscando siempre la protección de los animales de @Bogota.#CiudadanoZoolidario pic.twitter.com/GDssQwGHoh — Protección Animal Bogotá (@AnimalesBOG) February 15, 2023

Si el caso requiere atención inmediata, porque es una emergencia vital ya que corre peligro la vida del animal o está en flagrancia, se debe llamar a la línea de emergencia 123 o contactar al CAI de Policía más cercano para que intervenga en la situación y así reciba la ayuda necesaria de manera oportuna.

Estrada añadió que “mientras más pruebas tengamos, mucho más fácil el actuar, bien sea por parte del Instituto, de la Policía y autoridades competentes”.

¿Qué pasa después con el animal?

“Hablando de un presunto maltrato leve o moderado, la Policía se lo entrega al Instituto en una custodia temporal. Una vez que llega el animal se le hace una valoración integral desde el punto de vista físico, comportamental y emocional. Aquí recogemos más pruebas para poder posteriormente pasárselas a las autoridades competentes, ya podemos definir con base en esa valoración qué tipo de maltrato hay y empezar a afianzar mayor número de pruebas”.

Tras dicha valoración, el animal entra a una etapa de rehabilitación integral especializada en la Unidad de Cuidado Animal, donde un equipo especializado se encarga del proceso. A su vez, cursa una investigación en la que el IDPYBA entrega las pruebas correspondientes para que sean utilizadas en las respectivas audiencias y que haya lugar a decisiones o medidas que deban tomar según la ley.

“El año pasado se hicieron cerca de 600 aprehensiones”

Tenga presente que existen unos parámetros básicos de convivencia, regulados por el Código Nacional de Policía y Convivencia y la Ley 746 de 2002 y por lo tanto corresponde a las autoridades de Policía dar solución a los siguientes conflictos de convivencia ciudadana que involucran animales de compañía, por ejemplo:

No recoger las excretas del perro y desecharlas en los recipientes inadecuados.

No llevar al perro siempre con correa o traílla en las áreas comunes.

Inducir al animal de compañía para atacar a personas, animales o bienes.

Permitir que el animal de compañía escarbe o esparza basura en las zonas y espacios comunes.

Los cuidadores de perros de manejo especial están obligados a llevarlos siempre con correa y bozal, según la Ley 746 de 2002.