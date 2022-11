Crueldad animal: mujer fue grabada tirando crías de gatos a un río

Un nuevo caso de malrato animal que se viralizó en redes sociales enardeció a cientos de usuarios que repudiaron la desalmada acción de una mujer que abandonó a una camada de gatos chachorros en un río.

Las imágenes muestran como esta persona, sin escrúpulos, se acerca al río con una caja de cartón en la que llevaba varios gatitos, mientras va caminando los va sacando y los va dejando en el camino. Justo en ese momento, un hombre se dio cuenta de lo que estaba pasando y comenzó a grabar lo que hacía la mujer.

A unos diez metros de distancia el hombre que graba lo que estaba ocurriendo le grita: “deje el gatico ahí, déjelos ahí. Niña déjelo ahí. Regálemelo”.

A lo que la mujer evidentemente disgustada le responde: "¿le va a dar de comer y le va a pagar la veterinaria?".

“Claro. Déjelo ahí, no lo vaya a tirar”, le sigue diciendo el hombre.

Aunque el hombre la amenaza incluso con demandarla por lo que estaba haciendo, la mujer le dice que grabarla está prohibido y que los gatitos eran un estorbo.

Si para usted es un estorbo, para mí no, déjelo ahí, le insiste el hombre que graba el video.

Ante lo incisivo que estaba siendo el hombre que grababa todo con su celular, la mujer joven, de piel blanca, de contextura delgada y que vestía ropa deportiva negra decidió dejar la caja justo en la orilla del río y salir corriendo.

El hombre que grababa, que iba acompañado de otro joven, intentó acercarse a la mujer apenas dejó la caja, pero ella logró huir.

Ambos corrieron hacia donde estaba la caja y y ubicaron al gatito que la mujer estuvo a punto de lanzar cuando ellos la increparon. El animalito de color blanco y miel maullaba y se mostraba desesperado, asustado.

Ya con el gatito en brazos, uno de los jóvenes graba alrededor del camino, incluso la corriente del río donde la mujer pretendía tirarlos. Inmediatamente trataron de ubicar a los demás mininos, pero no los escontraron en el momento.

Por el momento se desconoce si estas personas lograron rescatar a los otros gatitos que la mujer fue botando en el camino.

Pese a que el video se viralizó en redes sociales, no se conoce dónde ocurrieron estos hechos, ni tampoco si las autoridades están al tanto de este caso.

No sé dónde es esto pero imposible que no haya alguien que reconozca a esta infeliz y la denuncie.

No hay derecho a tanta maldad😭😭😭

Y encima de todo amenazando. pic.twitter.com/xmkQ58FeuJ