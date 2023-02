"No es un chantaje": ministro de Transporte dice que no se suspenderán las obras del Metro de Bogotá

Después de que se generará una discusión por las declaraciones del ministro de Transporte, Guillermo Reyes, sobre la ejecución de obras en Bogotá, el funcionario hizo un revés en su postura y dijo que "esto no se trata de un chantaje" y que "no se van a detener las obras de la primera línea del metro".

Es preciso recordar que este jueves 2 de febrero, el ministro se refirió sobre el propósito de realizar un tramo subterráneo en la primera línea del metro de Bogotá y afirmó: "Es muy claro, si no se acepta, como se ha venido diciendo, que se hagan las modificaciones propuestas dentro del marco jurídico; pues el Gobierno también, en la medida que financia el 70% de los otros proyectos, pues estos se van a tener que parar".

Ahora, Reyes dijo en entrevista con Noticias RCN que: "Eso no es ningún chantaje. (...) Nosotros aquí ponemos el 70% de todos los recursos de todos los proyectos y hemos venido insistiendo en el mejor de los tonos con la alcaldesa, con el gerente del metro. Queremos que escuchen los argumentos jurídicos que viabilicen hacer una modificación".

"Lo que no entienden los bogotanos es que aquí no hay ningún chantaje y no hay un capricho de un presidente de la República. Acá hay un presidente de la República y un Gobierno responsable que consideran que hay un desastre urbanístico por venir hacia el futuro de Bogotá si permitimos que el metro sea elevado en la Caracas hasta la 50 con Primera de Mayo", puntualizó Reyes.

De igual forma, el jefe de la cartera de Transporte dejó en claro que va a haber una revisión de los proyectos que cofinancie el Gobierno, "porque hay una cantidad de proyectos de por medio que requieren viabilizarlos".

"Hemos dicho que frente a la línea dos el Gobierno dio su aval, dimos la garantía para la obtención de los créditos. Eso a pesar de que muchos dudaban de que iba a ocurrir", indicó el ministro en entrevista con este noticiero.

Reyes recordó que tras la reunión que se sostuvo en la Casa de Nariño con el presidente Gustavo Petro y miembros del consorcio APCA Transmimetro, se acordó establecer dos mesas; una jurídica y una técnica, para evaluar la viabilidad de modificar el contrato de la primera línea y hacer un tramo subterráneo entre la carrera 50 con Primera de Mayo hasta la calle 72.

"Si es necesario llevaríamos una norma en el plan de desarrollo para asumir el adicional costo que esto significaría", aclaró.

Al ser cuestionado sobre la postura del Gobierno para seguir con la ejecución de otras obras en la capital, el ministro de Transporte aseguró: "Nosotros lo queremos es que se restablezca el diálogo. No queremos una alcaldesa y un gerente jurídico del Distrito saliendo a decir que no van a modificar nada".

Entre tanto, el ministro dijo que "este es un llamado a la cordura y al diálogo", pues se considera que realizar el metro elevado por la avenida Caracas podría causar una afectación y un grave impacto urbanístico.