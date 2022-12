Investigan caso de homicidio en Bogotá que podría estar relacionado con asesinatos por uso de apps de citas en Medellín

Felipe Garzón era un joven de 22 años, estudiante de ingeniería de sistemas. El pasado 11 de diciembre este joven se encontró en su apartamento, ubicado en la calle 24 con carrera 5, con dos hombres que no conocía y con los que estableció contacto a través de una plataforma de citas que suele ser utilizada por miembros de la comunidad LGBTIQ+.

El 12 de diciembre, sobre las 8:00 de la noche, el compañero sentimental de Felipe llamó a la mamá y el papá del joven a decirles que lo habían encontrado muerto, boca abajo, desnudo, atado de pies y manos, al parecer, torturado, asfixiado y amordazado con una bandera de la comunidad LGBTIQ+.

Rechazamos el homicidio de Felipe Garzón Barreto quien fue hallado sin vida en su casa.



La investigación del caso está a cargo del CTI de @FiscaliaCol.



Con @PoliciaBogota ofrecemos una recompensa hasta de $20 millones por información que permita judicializar a los responsables. pic.twitter.com/X4TmrNiV4Z — Secretaría de Seguridad BOG (@SeguridadBOG) December 15, 2022

Su cuerpo fue hallado por su novio. Al ver que Felipe no respondía, pero se escuchaba música a alto volumen en el apartamento, llamó a un cerrajero para abrir la puerta y cuando entraron lo encontraron muerto. Un familiar cercano a la víctima reveló a NoticiasRCN.com detalles de la investigación. También hizo un llamado a las autoridades para que se haga justicia.

“Llego el CTI y la Fiscalía, revisaron los videos en la portería del edificio y efectivamente encontraron que dos hombres ingresaron al apartamento de Felipe y horas más tarde salieron. Esos rostros ya habían sido identificados y tienen relación con la muerte de otras ocho personas de la comunidad en Medellín”, afirmó el familiar del joven.

¿La muerte de Felipe Garzón estaría relacionada con homicidios de personas de la comunidad LGBTIQ+ en Medellín?

En redes sociales circulan imágenes en las que los presuntos asesinos, que fueron identificados por las cámaras de seguridad, al parecer ya habían sido denunciados anteriormente en abril de este año por hechos similares. Cabe aclarar que estos señalamientos no han sido oficializados por las autoridades.

En el mes de abril, un hombre de 45 años identificado como Adolfo Botero Giraldo fue encontrado sin vida en su casa. Según las autoridades, presentó surco de presión a la altura del cuello y murió por asfixia mecánica. Este fue solo el primero de varios casos similares de asesinatos a personas LGBTIQ+ en la capital de Antioquia. Todos con bastantes puntos en común: eran homosexuales, murieron por asfixia luego de contactarse con desconocidos por una misma aplicación de citas y no les robaron ninguna pertenencia.

El alcalde Daniel Quintero, en su momento, expresó preocupación por la serie de casos. “Hay unos hechos muy similares en cómo se viene generando la muerte de estas personas, que están en proceso de investigación. La mayoría han muerto en su residencia o en un hotel y producto de vincularse con personas extrañas a través de redes sociales”.

Por esos días hubo seis casos de homicidios y la última víctima fue José Eduardo Gómez, de 62 años, que fue hallado el 20 de abril en un inquilinato, con una almohada y una cobija sobre su cabeza.

En condiciones similares encontraron el cuerpo de Felipe Garzón, según su familiar, con sabanas en la cabeza. Al joven no le robaron nada del apartamento, y por eso sus allegados califican el homicidio como un hecho de homofobia. “La pregunta es, si los tienen identificados desde el mes de abril, por qué no los han capturado, cuántas personas más tienen que morir”, dijo la persona entrevistada por este portal.

¿En qué va el proceso?

Han pasado ocho días desde que el cuerpo del joven fue encontrado. Hasta ahora hay una denuncia ante la Fiscalía y las autoridades han llamado a indagatoria a la pareja y a la madre del joven. La Alcaldía Distrital ofreció 20 millones de recompensa por información que permita judicializar a los responsables.

Desde el Concejo de Bogotá, el funcionario Luis Carlos Leal pidió que el caso no se quede en impunidad, y reveló que en lo corrido del año, 111 personas de la comunidad han sido asesinadas. “Felipe Garzón perdió la vida por cuenta de la homofobia (…) pero además en un nuevo crimen que se permite gracias a que la justicia es completamente negligente”, afirmó.

Cercanos a la víctima piden justicia, señalan que su caso está relacionado con la serie de asesinatos en Medellín y le exigen a la Fiscalía capturar a los responsables. Su familia lo recuerda como una persona buena, “Es una muerte atroz, no se la merece nadie. Felipe era un muchacho decente, no le hacía daño a nadie, no merecía una muerte como la que le dieron, lo asesinaron cruelmente por ser gay”.