El dramático relato de la mujer golpeada por José Antonio Barba en Bogotá

En las últimas horas la Fiscalía General de la Nación logró la judicialización de José Antonio Barba Riaño, como presunto responsable de atacar a su pareja, la cual había conocido semanas atrás mediante las redes sociales.

El pasado 21 de diciembre, la víctima viajó de Neiva (Huila) a Bogotá para atender una invitación del señalado como agresor.

Todo indica que la joven de 25 años, estudiante de Ingeniería de Alimentos, viajó hasta la capital colombiana a conocer a un hombre con el que había estado interactuando en redes sociales y quien ya se había definido como su pareja.

Al momento de llegar a Bogotá, la joven, que prefirió mantener su identidad privada, se encontró con el presunto agresor y éste la llevó hasta su supuesta casa ubicada en el barrio las Cruces, en la localidad de Santa Fe, en el centro de Bogotá. "Hasta ese momento ningún hombre me había tratado con tanto cariño. Él era muy tierno", dijo la mujer en entrevista con El Tiempo.

"No me pareció bonito, pero igual lo que buscaba era una buena persona, no había viajado por interés".

Todo parecía una historia de amor común y corriente hasta que un par de días después los dos salieron en búsqueda de algunos alimentos para preparar la cena, pero debido a que la joven no tenía idea de cocinar, el sujeto de 34 años la maltrató verbal y físicamente por primera vez: "Entonces, él se puso histérico, me decía que lo estaba humillando, que era una inútil, una imbécil. Al llegar a la casa me pegó en el rostro por primera vez".

El material de prueba que tiene en su poder la Fiscalía General de la Nación da cuenta de que tan pronto la mujer ingresó al inmueble, Barba Riaño la habría golpeado y sometido. Las agresiones, al parecer, se extendieron durante 18 días, hasta que la mujer escapó y denunció lo ocurrido.

Según relata la joven, este sujeto ya la tenía dominada psicológicamente e incluso la trataba cariñosamente, pero minutos después empezaba a golpearla. A veces, él mismo le curaba las heridas que le propinaba, le compraba medicamentos para luego volverla a golpear sobre heridas abiertas. "Él está loco. Yo no puedo entender por qué actuaba así".

"Todos los días le rogaba que me dejara de pegar, pero antes lo hacía con más fuerza usando un celular. Tuve mis labios destrozados, me mordía las piernas y los brazos y me lastimaba en el abdomen. Muchas veces tuve dificultades para respirar y dormía con la boca abierta", dijo la mujer.

Finalmente, la joven encontró el momento preciso para escapar de este sujeto. Fue para el 18 de enero cuando el hombre le ordenó que lo despertara muy temprano al otro día porque saldría a montar bicicleta con uno de sus amigos.

Muy temprano la volvió a golpear debido a que la mujer demoró un poco en despertarlo: “Quedé irreconocible”. Sin embargo, ante la marcha del hombre de la casa, esta mujer decidió escapar y ante grave estado de salud fue trasladada a una Clínica.

La joven sufrió heridas en la cabeza, la cara, las piernas, los brazos y las costillas, por lo que el Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses le dio a una incapacidad provisional de 45 días.

Por estos hechos, investigadores del CTI de la Fiscalía capturaron al señalado agresor. Un fiscal de la Seccional Bogotá lo presentó ante un juez de control de garantías y le imputó el delito de tentativa de feminicidio. El hombre no aceptó el cargo y deberá cumplir medida de aseguramiento privativa de la libertad en centro carcelario.