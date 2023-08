Otro caso de inseguridad en Transmilenio: mujer sufrió grave lesión al ser arrojada a la vía por hurto

Luego del lamentable caso de Paula Valentina Torres, la víctima mortal de un caso de hurto en Transmilenio que perdió la vida al caer del biarticulado a la vía pública, Noticias RCN conoció otro caso similar de una ciudadana que sufrió una lesión de por vida, también por la inseguridad en el sistema de transporte público de Bogotá.

Al escuchar esta lamentable historia la mujer que sobrevivió a un caso similar decidió contar su historia, Ivonne Salamanca es una víctima más de hurto en Transmilenio que, a diferencia de la universitaria, contó con la suerte de seguir con vida, sin embargo, sufrió una grave lesión y ahora se encuentra en condición de discapacidad para caminar, por lo que tiene que utilizar bastón.

“Él me sacó del articulado y me lanzó desde la estación a la vía del Transmilenio, sufrí una grave lesión, actualmente me encuentro con bastón, tuve una factura de platillos tibiales y duré tres meses incapacitada. Ya gracias a Dios volví a trabajar, pero mi vida cambió”, afirmó la víctima.