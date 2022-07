Caso Sara Sofía: Nilson Díaz y Carolina Galván podrían quedar en libertad

Este 26 de julio, Xiomara Galván, tía de la niña Sara Sofía, desaparecida hace 18 meses en el sur de Bogotá, estaba esperanzada en que se iniciase la audiencia preparatoria contra su hermana, Carolina Galván y su compañero sentimental, Nilson Díaz, acusados por desaparición forzada de la menor.

Xiomara ingresó virtualmente a la audiencia preparatoria en calidad de víctima para saber cuáles testigos serían aceptados en el juicio oral y qué pruebas se develarían en el debate criminal.

Sin embargo, la cita fue todo lo contrario. La tía de Sara Sofía presenció que esa diligencia era una total burla hacia la familia que solo pide saber la verdad.

El juez tuvo que suspender, por tercera vez, la audiencia preparatoria contra la mamá de Sara Sofía y su padrastro por excusas reiteradas.

“Una de ellas es porque el Internet en la cárcel no funciona muy bien y Nilson Díaz, no se puede conectar a la audiencia. Otra es porque una de las partes procesales está enferma o el abogado no se presenta”, anotó la tía de la niña.