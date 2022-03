Alerta en Ciudad Bolívar: niña con discapacidad cognitiva no aparece desde el miércoles

Alicia Centeno es una menor de 17 años, que levantó la alerta en el barrio Galicia, en Ciudad Bolívar, al sur de Bogotá, debido a que desde el pasado miércoles se encuentra desaparecida y se inició una campaña para encontrarla.

La menor de edad tiene una discapacidad cognitiva y su familia pide la ayuda de la comunidad y de las autoridades para encontrarla lo más rápido posible, porque no saben en qué condiciones se encuentra.

"El miércoles 16, a las 2:30 p. m., ella estaba con mi mamá en el negocio. Mi papá fue a descansar un momentico; y la niña le dijo 'mami, voy a ir a la tienda'. Salió y no sabemos más de ella", narró Alejandra Centeno, hermana de Alicia.

Con ayuda de las cámaras de seguridad del sector se pudo establecer que Alicia se encontró con un hombre a pocos metros del negocio de su familia.

"Vemos que la llama un tipo y se la lleva. Pero no volvimos a saber nada de ella", agregó Jaime Centeno, familiar de la menor.

Sin embargo, las imágenes, que son claras, permiten ver la imagen de este hombre a quien no reconoce ninguno de sus familiares. “La hermana asegura que el joven, de quien ya tienen imágenes mucho más claras, es un hombre desconocido para la familia. Ella no tenía ni novio ni nada. A ese muchacho no lo conocemos", añadió.

Los familiares se encuentran bastante preocupados y han hecho plantones en el barrio para hacer ruido y hacerles un llamado a las autoridades para que haya una celeridad en su búsqueda.