Una niña de 11 años se encuentra hospitalizada por quinta vez por agresiones en su colegio

Los casos de matoneo infantil se siguen presentando en Bogotá. Esta vez la víctima, es una niña de 11 años quien se encuentra hospitalizada por quinta vez por agresiones presentadas en un colegio en el sur de Bogotá.

Por esta razón, la madre de la víctima se encuentra preocupada y denunció estos casos de agresión física por parte de algunos compañeros del colegio en donde estudia. Según mencionó, a la niña le han pegado puños, patadas, le han hecho encerronas y la han tumbado por las escaleras.

“Es un problema para mí como madre muy grave. A mi niña me la han hecho caer cinco veces, Dios no lo quiera me la fracturan y le pasa algo mayor. Me parece que ese colegio tiene que dar soluciones a esos niños violentos porque a mí me ha tocado llevarla cinco veces al Hospital San Blas”, dijo la mamá de la víctima en una entrevista al medio de comunicación City TV.

Frente a esta denuncia, la Secretaría de Educación se pronunció: “Desde la oficina para la Convivencia Escolar se generó contacto con el establecimiento educativo República del Ecuador para verificar la activación del protocolo de atención correspondiente para este tipo de situaciones, buscando un proceso de atención prioritario e integral para el estudiante. Para poder fortalecer las acciones de promoción de derechos y prevención de vulneraciones, este 9 de marzo se desarrollará una mesa técnica con el equipo del colegio para la gestión del caso. Asimismo, se generará acompañamiento a la madre de la familia, proceso que se mantendrá hasta que se garantice el debido proceso”.

Según dijo la madre de la niña de sexto grado, los médicos ven a su hija muy enferma de las rodillas y le mencionaron que no puede recibir más golpes allí porque va a dañar las articulaciones.

Por otro lado, mencionó: “la psicóloga me dijo que los profesores se tienen que poner las pilas para que eduquen bien a esos niños porque en ese colegio hay mucha violencia”.

Por estos lamentables actos, la madre buscará el traslado de colegio de su hija, ya que la respuesta que le han dado en la institución educativa es que la lleve al hospital.