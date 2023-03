Joven de 14 años fue herido con arma blanca a las afueras de un colegio en Kennedy

A las afueras de un colegio en Kennedy, un joven de 14 años apuñaló a otro compañero de su curso. En la esquina de la institución tuvieron una discusión verbal y posteriormente, el agresor le propinó varias heridas con arma blanca.

Afortunadamente la víctima sobrevivió, sin embargo, tiene comprometidos órganos vitales, como un pulmón y el corazón.

Según informó su madre, esto fue lo que sucedió: “mi hijo salió del colegio y otro menor de edad lo agredió con palabras. Mi hijo se ofendió y le dijo que cuál era el problema que tenía con él. Ante ello, el otro muchacho sacó un puñal y le propinó tres puñaladas, una en la nariz, otra en el hombro y la que casi le quita la vida le atravesó la membrana, el pulmón y una parte de la costilla”.

“El joven se encuentra grave de salud, psicológica y emocionalmente. La familia está muy triste y no es posible que la Fiscalía lo haya dejado en libertad y mi hijo si debatiéndose entre la vida y la muerte en el Hospital de Kennedy. Me parece algo injusto porque a él si lo liberaron y en cambio yo no he recibido ayuda de nadie. Los papás del otro niño ni siquiera se han acercado a buscarme, como si nada hubiera pasado”.

A la víctima tuvieron que hacerle varias cirugías, transfusión de sangre y reanimarlo, ya que sufrió de dos infartos en medio del procedimiento quirúrgico. Los médicos le mencionaron a la madre que el niño tiene un ángel en el cielo porque no se explican como se salvó.

“A mi hijo lo salvaron las oraciones de más de dos mil personas, gracias a eso lo tengo con vida porque o sino él no hubiera sobrevivido”, dijo la madre del joven agredido.

En el colegio la rectora le informó a la mamá que ellos no pueden requisar a ningún menor de edad porque eso es un delito para ellos.

Por otro lado, la Secretaría de Educación solicitó apoyo a la Policía de Infancia y Adolescencia al momento de los hechos. También, generaron el reporte en la Plataforma del Sistema de Alertas, realizaron la notificación a la Fiscalía General de la Nación y al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar.



