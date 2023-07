Otro caso de fleteo en Bogotá dejó una nueva víctima: le robaron millonaria cifra de dinero

Son varios los hechos de inseguridad que se han registrado en los últimos días en Bogotá, contando hurtos, fleteos, casos de sicariato, homicidios, entre otros. Tan solo horas después de ocurrido un crimen en el norte de la ciudad, las autoridades reportaron el asesinato de una persona en medio de un atraco.

Nuevo caso de fleteo en Usme se suma a ola de inseguridad en Bogotá

Se trata de un hombre de 44 años, quien fue asesinado frente a su casa en el barrio Gran Granada, de Usme. El crimen ocurrió cuando él y su esposa intentaban ingresar con su moto a la vivienda, pero fueron interceptados por los delincuentes, quienes le arrebataron la vida.

Se conoció que en horas de la tarde de este 24 de julio la víctima había retirado 14 millones de pesos en un centro comercial, sin embargo, fue hasta las 7:00 de la noche que tuvo lugar el fleteo. Según se conoció, los responsables del hecho lo siguieron durante todo el día.

“Yo lo que escuché fueron los gritos. Abrí la puerta y, en principio, salí, pero quedé como en shock”, relató a Noticias RCN uno de los hijos de la víctima.

Fueron cuatro los delincuentes, que se movilizaban en dos motocicletas, quienes le dispararon en varias oportunidades para robarle el dinero que retiró en un centro comercial del barrio Villa Mayor.

“Hicieron un tiro al aire y yo les suplicaba que no le fueran a hacer nada, que no me lo mataran”, detalló la hija del hombre, quien intentó enfrentarse a los ladrones. Añadió que “al que tenía al frente mío le tiré lo primero que tuve a la mano, que era una mata, se la lancé en la cara. Ahí fue cuando él no se dejaba quitar las cosas”, agregó.

Por su parte, las autoridades ya adelantan las gestiones correspondientes y revisan las cámaras de seguridad para individualizar a los fleteros. Además, ofrecen una recompensa por información que permita su captura.

“La Policía Metropolitana de Bogotá ofrece una recompensa de hasta 20 millones de pesos por información que nos conduzca a la identificación y captura de estos sujetos”, manifestó el comandante de la Policía de Usme, coronel Javier Gallego.