Petro dejó metidos a los bogotanos en los diálogos regionales vinculantes: ¿Qué pasó?

En Bogotá se cerraba la primera jornada de los diálogos regionales vinculantes, donde el presidente Gustavo Petro escucharía las problemáticas que más afectan a los capitalinos. El evento estaba pautado para las horas de la mañana de este sábado 19 de noviembre, en la Casa Nariño, al que asistirían alrededor de 1.500 personas.

Al lugar llegaron unos 800 ciudadanos, quienes esperaron por un par de horas al mandatario que finalmente no salió de la casa presidencial; los dejó metidos.

Una vez el jefe de Estado no asistió a los compromisos de su desorganizada agenda de Gobierno. Cientos de bogotanos, ministros y hasta la propia alcaldesa Claudia López que madrugaron para el encuentro quedaron plantados.

En vista de que no se desarrollaría la reunión como estaba planificada, la alcaldesa decidió tomar las riendas y expuso las propuestas que tiene para su ciudad. Minutos después, los invitados fueron desalojados sin haber expresado sus inquietudes.

¿Qué dijo Claudia López en los diálogos vinculantes?

Aunque la alcaldesa estaba preparada para intervenir en el encuentro y no para moderarlo, intervino para calmar los ánimos de la gente y exponer parte de su planificación de Gobierno para Bogotá en los próximos meses.

Las propuestas solo fueron de la alcaldesa de Bogotá. López solicitó que los planes que se ejecuten sean en materia de salud, educación y seguridad, ya que considera que son las tres prioridades que tiene la capital del país.

El objetivo del encuentro era escuchar a los bogotanos con el fin de incluir las necesidades de los capitalinos en el documento del Plan Nacional de Desarrollo (PND), pero en vista de que no hubo diálogos ni propuestas, no se sabe qué pasará con la inclusión de está ciudad en el documento que empezó con brío y terminó con escalofrío.

Los ciudadanos que participarían en los diálogos vinculantes tuvieron que devolverse a sus casas con las cartas y carteles de las inquietudes que expondrían frente al presidente que nunca llegó.

Este desplante se suma a una serie de faltas del presidente en tan solo un poco más de 100 días de Gobierno. Esta vez no hubo una explicación como en otras ocasiones. Finalmente no se sabe si estaba o no en la Casa de Nariño y mucho menos las razones por las que dejó metidos a los bogotanos.

La larga lista de inasistencias de Gustavo Petro

La primera vez que Gustavo Petro incumplió una cita fue el 27 de julio, en un encuentro que tenía con Asocapitales, en el que asistieron alcaldes de 32 ciudades.

El 2 de agosto pasó lo mismo en una cumbre de alcaldes convocada por la Federación Nacional de Municipios. En su remplazo envió a su ministro del Interior y hombre de confianza, Alfonso Prada.

Una vez más pasó, pero con la Andi, el 12 de agosto, día en el que Petro se tardó cinco horas en llegar.

El 16 de agosto el presidente faltó al reconocimiento y presentación de tropas de las Fuerzas Armadas.

El pasado 15 de septiembre tampoco llegó a la inauguración del congreso Nacional de la Confederación de Cooperativas.

Uno de los incumplimientos más mediáticos se dio el 22 de septiembre cuando no alcanzó a llegar a la cita con Joe Biden y el apretón de manos con el jefe de los Estados Unidos quedó para una próxima oportunidad.

El 29 de septiembre los taxistas también se quedaron esperando al jefe de Estado para discutir sobre las tarifas, los seguros y las plataformas tecnológicas, pero luego se reprogramó la reunión.

La cita con Fedegan para acordar la compra de tierras el pasado 7 de octubre también fue aplazada a última hora.

El 13 de octubre el mandatario no llegó el Congreso Nacional de Comerciantes organizado por Fenalco en Cartagena, al parecer, por asuntos que surgieron en su agenda presidencial.

Un nuevo escándalo se tejió en redes sociales luego de que el 21 de octubre no se contara con su asistencia al Congreso Colombiano de la Construcción. Sin embargo, el Despacho de la Presidencia aclaró que una semana antes se notificó su ausencia por un cruce de eventos en su agenda.

Y este 7 de noviembre, en Egipto, Gustavo Petro no estuvo en la foto oficial de la COP 27 porque estaba ultimando los detalles de su discurso.

El 19 de noviembre no llegó a los diálogos regionales vinculantes de Bogotá.

Las razones de las ausencias del presidente

Dolores estomacales, bronquitis, trancones y cruces de agenda, han sido las justificaciones de la administración para los eventos a los que no ha asistido el mandatario.

Sobre su estado de salud, aunque mucho se ha hablado, poco es lo que se puede confirmar, y respecto a los trancones, podría decirse que es un argumento que en Nueva York funciona, pues la gran manzana es reconocida por sus problemas de tráfico en algunas zonas.

Pero cuando se habla de cruces de agenda, la pregunta sobre quiénes manejan el calendario del presidente sale a relucir. Se trata de Laura Sarabia, tiene 28 años y es la jefe de gabinete de la administración actual, por ende, tiene que coordinar la agenda. En algunas oportunidades, la funcionaria ha explicado los cambios de última hora, por ejemplo, sobre el incumplimiento a Fedegan, señaló que Petro estaba atendiendo unos asuntos muy importantes y de manera privada en la capital de Bolívar.

Aunque ella es quien coordina las citas de los funcionarios, no está claro quién es el responsable de los sorpresivos cambios, ni tampoco las razones de su ausencia.