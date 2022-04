¿No va a viajar en Semana Santa? conozca los planes que puede hacer en Bogotá

El Instituto Distrital de Recreación y Deporte, IDRD, ofrece una amplia oferta recreativa y deportiva para quienes se encuentran en la capital durante esta Semana Santa, así lo informó la Alcaldía de Bogotá. El IDRD invitó a la ciudadanía a descargar la app 'La Agenda IDRD', disponible en Google Play y en App Store. Allí, podrá conocer toda la programación que ofrece el Distrito para los próximos días.

🎉👨‍👩‍👧Conoce toda la oferta de actividades que tenemos para esta semana, pensando en tu salud física y mental. En el #IDRD tenemos el antídoto contra el aburrimiento.#SomosEquipoBogotá pic.twitter.com/ovUWn1KIRT — 🟨🟥Recreación y Deporte (@IDRD) April 11, 2022

Puede leer: ¡Ojo! Las condiciones climáticas para Semana Santa, según Ideam

Visitar Monserrate en Semana Santa

El lunes 11 y el miércoles 13 de abril estará abierto el sendero desde las 5:00 a.m. hasta la 1:00 p.m., el martes 12 no habrá servicio por mantenimiento. Para el ingreso a Monserrate hay algunas restricciones establecidas: es prohibido subir en compañía de mascotas y/o en estado de alicoramiento o de sustancias alucinógenas, las mujeres en avanzado estado de embarazo, los niños o niñas que midan menos de un metro y las personas mayores de 75 años, tampoco podrán subir al cerro.

✨⛪ En esta Semana Santa esperamos más de 60mil visitantes en el sendero de Monserrate.

⏰Entre el 10 de abril y el 17 de abril , abrirá de 5:00am a 12:00m.

🚨 Recuerda que los martes el sendero cierra por mantenimiento.#SomosEquipoBogotá pic.twitter.com/LnF7YSSuwq — 🟨🟥Recreación y Deporte (@IDRD) April 11, 2022

Parques para visitar en Semana Santa

Bogotá tiene más de 5.200 parques para hacer “actividad física, deporte y recrearse sanamente”. Entre estos usted podrá encontrar:

Parque Simón Bolívar

Conocido como el pulmón verde de Bogotá, permite realizar actividades como picnics, disfrutar de las zonas verdes, juegos infantiles, el lago, el embarcadero y de los diferentes módulos de comida e hidratación.



Parque Simón Bolívar / Foto: bogota.gov.co

Parque de los Niños y las Niñas

Cuenta con cinco zonas temáticas y fuentes de agua. Ubicado dentro del Museo de los Niños, en la carrera 60 # 63-27, es un espacio gratuito y abre sus puertas de 6:00 a.m. a 6:00 p.m.



Parque de los Niños y las Niñas / Foto: idrd.gov.co

Parque El Tunal

Este parque está abierto desde las 5:30 de la mañana, hasta las 9:00 de la noche. Cuenta con “canchas múltiples, pista de patinaje, canchas de fútbol, pista de bicicross, de skatepark, juegos infantiles, módulos de comida y servicios de hidratación”, así lo informa la Alcaldía de Bogotá.

Lea, además: Los cambios que habrá en el Pico y Placa de Bogotá por la Semana Santa

La Escuela de la Bicicleta

Este programa está disponible para todos los niños y niñas, jóvenes, adultos y adultos mayores. Funcionará el martes 12, miércoles 13 y jueves 14 de abril. El horario en el que se brindará este servicio será de 8:00 a.m. a 4:00 p.m. Volverá a funcionar el sábado 16 y domingo 17, de 10:00 a.m. a 4:00 p.m. El Viernes Santo no habrá servicio. “Sus 10 puntos de funcionamiento son: Hippies, Fontanar del Río, San Andrés, Atahualpa, Colegio de la Bici I.E.D., Cayetano Cañizares, Timiza, El Tunal, Velódromo Primera de mayo y parque Ecológico Cantarrana”, informó la Alcaldía.

✨🚴‍♀‍ Aprende con la #EscuelaDeLaBicicleta de martes a domingo, de 8:00am a 4pm en nuestros 🔟 puntos en toda la ciudad. 🚨Recuerda que este viernes 15 de abril no habrá servicio🚳.#SomosEquipoBogotá pic.twitter.com/TDw3TDtsJS — 🟨🟥Recreación y Deporte (@IDRD) April 11, 2022

El Centro de Bogotá en una postal

Durante la Semana Santa, estará abierto en el Parque Bicentenario, ubicado en la calle 26 # 6a-79, la exposición Premio El Centro de Bogotá en una postal, que contiene 20 obras, creadas por los ganadores de la convocatoria del mismo nombre de la Fundación Gilberto Alzate Avendaño, FUGA. Las obras fueron realizadas en 2021 como parte del Programa Distrital de Estímulos. Entre estas, encontrará exhibiciones como 'La Pola y la Chicha', 'Bogotá Antigua', 'Preludio', 'Dos generaciones', 'Bogotá Nocturna', 'Nostalgia en la Jiménez', 'Brillas', 'Bogotardes', 'Tranvía de Bogotá', 'Imaginarios y Según mis amigos extranjeros'.



El Centro de Bogotá en una postal /Foto: Alcaldía de Bogotá