“Bogotá nunca negociará con ningún criminal”: así le respondió Claudia López a Osuna

Ante la polémica propuesta del ministro de Justicia, Néstor Osuna, para descongestionar las cárceles del país, donde cabe la posibilidad de que personas condenadas salgan a trabajar de día y regresen en la noche, la alcaldesa de Bogotá, Claudia López les pidió a los ciudadanos firmar y enviar una carta rechazando cualquier beneficio a ladrones y otros delincuentes que no han cumplido su pena.

En caso materializarse la propuesta, personas condenadas, por ejemplo, por homicidio que cumplan una determinada pena podrían salir de la cárcel a trabajar y regresar en la noche al centro de reclusión, así lo afirmó el ministro Osuna en anteriores declaraciones para Noticias RCN.

Mediante esta carta, bajo el nombre de ‘Petición de la ciudadanía en conjunto contra la impunidad’, la alcaldesa López invitó a los ciudadanos a que radiquen dicha carta ante la presidencia, el Congreso y el mismo ministerio solicitando, además, explicaciones sobre el futuro de la política criminal del país.

"Bogotá nunca ha negociado y nunca negociará su seguridad, su convivencia y su paz con criminales" fue la contundente respuesta de Claudia López a la propuesta.

Por su parte, el ministro le respondió que el debate estaba abierto y estaba dispuesto a escuchar los argumentos para construir punto por punto el borrador.

¿Qué dice el borrador?

Sin duda esta es una propuesta que ha generado un amplio debate jurídico, este borrador de proyecto de ley que pretende que cuando una persona haya cumplido cierta parte de la pena impuesta e incluso haya realizado labores de resocialización, podría salir de la cárcel durante las mañanas en varias oportunidades para trabajar con empresas previamente vigiladas por el Gobierno.

El proyecto de ley asegura que el preso volvería en horas de la noche y el beneficio se ampliaría incluso para los fines de semana.

“Los criminólogos más expertos cuestionan mucho la utilidad de las cárceles. Sé que hablar de sacar personas de las cárceles es un gran escándalo, pero probablemente, en términos de sociedad, no pase nada. No aumentará la criminalidad o la inseguridad. Claro que habrá gente presa, por delitos sobre los que haya un consenso, y ellos aprenderán en las cárceles un empleo que les va a resolver la vida. Esta sociedad se merece una forma de tratar decorosamente a los delincuentes. Le juro que, hoy, las cárceles no sirven para nada diferente a crear más delito”, expresó Osuna.