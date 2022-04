¡Preocupante! En video quedó registrado intento de robo de celular en Bogotá con arma de fuego

La inseguridad en Bogotá es un tema preocupante, pues, en medio del luto por el asesinato del joven de 15 años, Miller Falla, por robarle el celular, se conoció un nuevo video de un atraco en Teusaquillo, en el que asaltantes dispararon su rama contra un hombre por robarle su teléfono móvil. Afortunadamente, el disparo salió desviado y no impactó a la víctima.

En la grabación de las cámaras de seguridad se puede ver cómo dos hombres, padre e hijo, están frente a su local de motos, en el centro occidente de Bogotá, cuando son abordados por un hombre con una gorra, quien le pide a uno de ellos el celular. La víctima, sin saber cómo reaccionar, no entrega su dispositivo móvil y recibe un golpe con el arma en la cabeza; minutos después, el delincuente dispara contra él, pero la bala sale desviada, gracias a que uno de los testigos del caso le arrojó al criminal un objeto en forma de defensa.

“Me dice el teléfono, yo no entendía, yo seguía como en shock por la situación, no sabía qué hacer ni cómo responder después de eso, todo el mundo acá empezó a gritar… Él falla la puntería, pero el disparo iba para mí”, dijo Luis Arciniegas, víctima.

Con los videos de las cámaras de seguridad, la víctima interpuso la denuncia ante la Fiscalía y la Policía espera que capturen a los delincuentes.

Asesinato de joven deportista en Bogotá

En las últimas horas se conoció la muerte de un joven de 15 años que falleció luego de que un delincuente le dispararan por robarle el celular en el barrio Patio Bonito, en la localidad de Kennedy.

Se trata de Miller Stiven Falla Fajardo, único hijo de una familia trabajadora y una promesa del fútbol en Bogotá, quien jugaba en la categoría sub-15 de nacionales en la Franquicia oficial del América de Cali - Andino futbol club.

Uno de los detalles que más impactan en el caso es que el menor no se resistió al robo, sino que, por el contrario, entregó el móvil y, aun así, los criminales le propinaron un disparo mortal.

