¿Qué pasó? Versión de pareja víctima de presunto caso de homofobia en Bogotá

En el Parque Salitre, en la localidad de Engativá, se realizó un plantón cultural y pacífico en el que la comunidad LGBTIQ rechazó un presunto caso de homofobia e intolerancia que tuvo lugar en este sector de Bogotá el pasado viernes.

En contexto: Denuncian grave caso de homofobia en parque de la localidad de Engativá

Noticias RCN habló con Jorge y Santiago, los dos jóvenes afectados con esta situación de intolerancia, y que fueron agredidos por la comunidad, al parecer, porque se estaban dando un beso en el Parque Salitre.

“Si nos hubieran mencionado que les molestaba de buena manera, nosotros simplemente nos hubiéramos retirado del lugar”, dijo Jorge, uno de los hombres, víctima de presunto caso de homofobia.

Por su parte, Santiago señaló ante los micrófonos de este medio que tomaron medidas tras lo ocurrido y denunciaron a sus agresores por discriminación y lesiones personales. Cabe resaltar que, en videos publicados en redes sociales, se puede ver cómo habitantes de este sector agredieron a los jóvenes con insultos y palos de escoba.

Detalles de la agresión

Jorge, víctima del presunto caso de intolerancia, quien tiene heridas leves en su cara, le contó a RCN los detalles de la agresión en el Parque Salitre, de Bogotá.

“Estábamos con mi pareja en el parque, me senté con él en una silla, lo tenía abrazado y le estaba dando un beso, cuando llega una señora a decirnos que teníamos que retirarnos del parque, que lo que hacemos son actos indebidos. Me levanto y le digo a la señora que lo que nos dice disgusta y es asqueroso; acto seguido, la señora, quien es la que sale en el video con el palo, nos amenaza con golpearnos, después llega una tercera persona con una lámina y me golpean en la cara, Nos arrinconan contra la pared, nos amenazan y nos dicen que nos tenemos que ir del parque”, denunció el joven.

Por último, los jóvenes señalaron que nunca habían sido víctimas de actos homofóbicos. Noticias RCN buscó a los presuntos agresores para que contaran la versión de los hechos, pero no hubo respuesta.