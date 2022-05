Aterrador relato de una ciclista robada y abusada en la Autopista Norte

Pánico, terror y angustia vivió Liliana Fernández el pasado 2 de mayo cuando transitaba por el peaje Andes, en la Autopista Norte a la altura de la calle 245, en sentido sur - norte, cuando tres sujetos la abordaron y a quienes no les bastó el hurtarle la bicicleta en la que se movilizaba, sino que también arremetieron contra su integridad.

Liliana Fernández contó con detalles cómo fue el momento de terror y angustia que vivió el pasado 2 de mayo, cuando tres hombres de nacionalidad venezolana la retuvieron en la zona a la que describió como una guarida de ladrones en la Autopista Norte.

Los sujetos la llevaron a una zona boscosa y la amarraron de pies y manos con los cordones de los zapatos que llevaba puestos para robar todas las pertenencias que llevaba consigo, además de amedrentarla para que le diera las claves de las tarjetas bancarias.

Con un arma de fuego me apuntaron a la cabeza diciéndome que si no colaboraba me pegaban un tiro. Que dijera las claves, que cuánta plata tenía en las cuentas. Yo les decía que no tenía dinero, que acababa de entrar a trabajar, que en la maleta tenía $200.000, me acaban de pagar la semana de trabajo. Me decían: ‘si nos estás diciendo mentiras te vamos a cortar los dedos’, dijo la mujer a Caracol.