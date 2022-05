"Mi bebé aún espera a su papito": esposa del ingeniero que murió tras ser escopolaminado

Lamentablemente, en Bogotá, los robos mediante sustancias tóxicas como la escopolamina han incrementado, a tal punto que ha causado la muerte de varias personas en los últimos meses.

Es el caso del ingeniero Camilo Restrepo, quien falleció en la madrugada del pasado viernes 13 de mayo tras haber sido drogado, víctima de robo y atropellado por un vehículo.

Testimonio de la esposa de Camilo Restrepo

En medio de dolor, Deysi Rodríguez, esposa de Camilo Restrepo, habló con Noticias RCN sobre el asesinato de su marido, a quien recuerda con amor y mucha tristeza tras 19 años de estar juntos.

Me genera mucha impotencia saber que él estuvo a pocos centímetros de entrar a la clínica y no pasó, ver la mesa y la silla en donde él se sentaba con nosotros, ya ese hueco quedó. (Hija) Ella lo espera en la puerta de la casa, en el balcón

Para Deysi no es fácil contar la historia de la muerte de su esposo, pues en 24 horas ese amor profundo por Camilo pasó a la desesperación y tristeza tras ser víctima de robo a través de sustancias tóxicas.

“Yo hablé con él por llamada entre las 11 y las 11:30 de la noche, le dije ya está tarde y el me responde ‘tienes toda la razón entro y salgo a coger el taxi'”, precisó.

Y añadió: “Freddy (padrino de matrimonio) logra coger un taxi, mi esposo se iba a subir en el mismo taxi, pero las mujeres lo halan y lo bajan del taxi porque a mi esposo no lo habían terminado de robar”.

Deysi aseguró que Freddy, en lo poco que recuerda, asegura haber sentido la mandíbula trabada, sin respuesta, lo cual le impidió reaccionar ante el intento de atraco. En medio de su dolor infinito, Deysi dejó una reflexión para muchas personas que son indiferentes ante esta tragedia.

“Después de recorrer los peores huecos de Bogotá en donde me metí sin importar lo que pasara, me dicen que hay una persona con las características similares, pero que está desde el viernes reportada por accidente de tránsito”, dijo.

Y finalizó diciendo: “No logro procesar cómo continuar sin él, son casi 19 años en los que le digo: 'Te fuiste y me dejaste enamorada, aprendiendo a diario y todavía me sigues enseñando'. Hay momentos en los que me derrumbo, todo trae recuerdos, sueños, el niño está en grado décimo y mi esposo soñaba con acompañarlo a recibir su grado, con la niña todas las noches bailaba”.