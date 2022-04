Todo lo que debe saber sobre las restricciones para los motociclistas en Bogotá

Luego de las dos jornadas de manifestaciones que se llevaron a cabo en Bogotá por parte del gremio de motociclistas, finalmente la alcaldesa de la ciudad, Claudia López y los conductores lograron un acuerdo sobre las restricciones del parrillero en moto.

La mandataria anunció que las medidas empezarán a regir desde el próximo 18 de abril y que las excepciones son personal de seguridad, parrillero en condición de discapacidad, fuerza pública, organismos de emergencia, conductor elegido y parrillero mujer.

Además, también se decidió mantener la norma de identificación de los motociclistas, con la salvedad de que se les permitirá a los conductores escoger si llevan el registro del vehículo en el casco o prendas reflectivas.

En entrevista con Noticias RCN, Miguel Forero, uno de los voceros de los motociclistas, habló en detalle sobre los acuerdos a los que se llegaron tras la reunión.

“Una de las conclusiones que le dimos a entender a la alcaldesa fue sobre el chaleco, que esa no iba a ser una medida que fuera a funcionar muy bien, pero ellos no se explicaban que a veces las cámaras no alcanzan a identificar la placa del casco, entonces se les propuso que la placa fuera en una dimensión más grande y que tuviera un resalto porque a veces los colores de los cascos no dejan notar bien la placa y además, que iba a ser opcional tener el chaleco o no”, señaló el vocero.

Forero también agregó que casi todos los líderes tienen establecidas unas redes de seguridad en la ciudad y que, con la nueva norma, “sería en conjunto con la Policía, a donde llegarían todas las denuncias, pero se filtraría esas personas que estarían en la red de apoyo porque no podría estar cualquier persona. Lo que creemos es que puede dividirse por localidades”.

Además, resaltó que durante las manifestaciones no se presentaron disturbios contra la población civil o contra el servicio de transporte público de Transmilenio e incluso aseguró que las mejores fotografías fueron captadas por usuarios que se movilizaban en los articulados.

