¿Por qué renunció una alta funcionaria de la Alcaldía de Bogotá?: Esto es lo que se sabe del escándalo de los cementerios

En noviembre de 2022, Noticias RCN reveló en exclusiva las irregularidades en contratación que hoy tienen a la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos en el ojo del huracán. Las grabaciones en poder de la Fiscalía probarían un nuevo escándalo de corrupción en la entidad, pues revelan cómo se estaría amañando una millonaria licitación de más de 40 mil millones de pesos para manejar los cementerios del Distrito.

El 29 de noviembre del pasado año la Contraloría anunció que un grupo de funcionarios del organismo de control visitaría los cementerios para buscar pruebas del funcionamiento y determinar si se abría una investigación.

Un día después, los contralores llegaron al Cementerio Central de Bogotá, y Gonzalo Sierra Vergara, subdirector servicios públicos de la Contraloría Distrital, señaló que las visitas en el cementerio de Chapinero se hallaron sorprendentes hallazgos. “En la visita que hicimos hoy se encontró que servicio de gas está suspendido, eso es gravísimo para la ciudad porque la Secretaria de Salud entrega a las funerarias los sitios donde van a llevar los cuerpos y en ese cementerio está suspendido, no tiene gas para hacer funcionar los hornos”.

Pero este no es el único escándalo que enloda la gestión de la entidad. Recientemente una nueva polémica se desató por cuenta de las declaraciones del Sergio Venegas, operador de cementerios, que aseguró que durante el paro nacional de 2021 cientos de cuerpos no identificados fueron llevados a cremación. “No hay certeza de nada, la cremación no solo aumentó, pudieron llegar a ser 300 personas que se cremaron y no hay una documentación certera sobre quiénes eran”.

Sobre este tema, la alcaldesa de Bogotá dijo que las denuncias eran falsas y que cada caso fue investigado por la Personería. “Esa investigación de Personería, Defensoría y Fiscalía fue verificada por parte de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (…) No hubo desaparecidos en Bogotá, esa es una de las sandeces de un corrupto para enlodar a quienes lo denunciaron”, señaló Claudia López.

Mientras las autoridades investigan y recaudan nuevos elementos, la directora de la Uaesp, Luz Amanda Camacho, presentó su renuncia. Esto después de que el Consejo de Bogotá se la solicitara formalmente.

“Mi Alcaldesa, con todo mi agradecimiento, con mi total afecto, con mi total respeto, te presento mi renuncia irrevocable al cargo de directora de la Uaesp el cual estuve desempeñando desde el día 9 de enero de 2020 hasta la fecha, para que sea aceptada y tramitada como corresponde a la normatividad vigente”, se lee en el documento.

La exdirectora aseguró que era inocente y que además había sido ella misma quien puso en discusión pública los presuntos hechos de corrupción. “Lo hicimos porque además de saber que era nuestro deber, fue también una orden tuya (de Claudia López) para mantener tanto a los ciudadanos informados como a los entes de control notificados, nada distinto a la clara demostración de tu transparencia en cada acto que emprendes”.

Sobre los supuestos hornos crematorios, la funcionaria no se pronunció.