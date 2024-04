100 días de gestión: Federico Gutiérrez habla de seguridad, pobreza y su relación con el Gobierno Nacional

Se cumplen 100 días de mandato de los alcaldes del país y Noticias RCN medimos el pulso de su gestión dándole la palabra a la gente. En esta ocasión, en el barrio de Aranjuez de Medellín, los ciudadanos le preguntan al alcalde Federico Gutiérrez sobre temas que los afectan como seguridad, emprendimiento, desempleo, entre otros.

¿Usted ya había sido alcalde, qué encontró distinto esta vez?

Encontramos básicamente la casa incendiada, incinerada, saqueada y que esto no sale con estuco y pintura. Estamos en unas transformaciones profundas: primero, recuperando la confianza ciudadana porque la gente tiene un dolor en Medellín. Todos los que somos ciudadanos de Medellín nos duele ver cómo saquearon a Medellín. La gente ya sabe que hemos mostrado los hallazgos de la anterior administración, hemos mandado las carpetas a Fiscalía, Procuraduría y Contraloría.

El exalcalde Daniel Quintero dice que esos son puros papeles chimbos

Que le responda a la Fiscalía, a la Contraloría y a los entes de control porque todos esos procesos se fueron inclusive con testimonios de testigos.

Usted es de los que está donando para la vaca de las vías 4G de Antioquia

Ya doné, ya puse el millón de pesos que fue propuesto. Esa es la cuota que se puso y hay unas donaciones inclusive de gente que pone 10.000 pesos. Eso me parece muy bonito, que cada uno ponga de acuerdo a sus capacidades. Yo convocaría a todos los sectores políticos, sociales, empresariales a que se sumen a la vaca. Yo ya me sumé y qué le estamos diciendo al Gobierno Nacional: mande la plática para Antioquia, no nos mire con desdén, esto es importante.

Hay un senador del Pacto Histórico que dice que lo que están tratando es cubrir unos huecos de sobrecostos que dejaron las gobernaciones anteriores y demás

Distrae mucho también la realidad diciendo que son obras pasan por El Poblado y que van a las fincas de los ricos en Llano Grande, es que ni siquiera han visto el mapa. Las obras no pasan por El Poblado, las obras van hacía Urabá.

El Túnel del Toyo es una obra que nos va a llevar a conectarnos con Urabá a cuatro horas desde Medellín, son obras que justamente impactan a los territorios que más han sufrido la violencia y la pobreza. Nosotros le estamos apostando a que esas obras se hagan.

¿La relación con el Gobierno Nacional va empeorando después de 100 días de mandato?

Es que básicamente no hay relación. Yo con el presidente Petro al día de hoy no he tenido una sola conversación. Tengo diferencias serias con él, creo que el país no va bien, creo que nos llevan hacia un salto al vacío sin paracaídas, pero tenemos que trabajar juntos. ¿Cómo creemos, pues que vamos a superar la pobreza en el país y no trabajamos juntos?

¿En 100 días de mandato, qué no lo ha dejado dormir, qué lo trasnocha?

Los temas de seguridad, los temas de pobreza, el hambre. 400.000 personas aguantan hambre en Medellín, uno de los proyectos bandera nuestro es cero hambre articulados con la empresa privada, con las universidades, con los bancos de alimentos y es parte de los proyectos bandera justamente del Plan de Desarrollo.

La ciudadanía pregunta al alcalde Fico Gutiérrez sobre su gestión

Nosotros queremos disfrutar de la ciudad de día y de noche pero sentimos inseguridad y miedo por la explotación sexual, los robos, la indigencia. ¿Qué se está haciendo para mejorar la seguridad de la ciudad?

Tenemos disminución prácticamente de todos los delitos. De homicidios tenemos a la fecha disminución del 11% con respecto al año inmediatamente anterior, son 10 - 11 casos menos, pero yo siempre he dicho que en homicidio la única cifra aceptable cero homicidios, pero hay que seguir trabajando para eso.

En hurtos, en términos generales, tenemos disminución del 26%. Cuando lo vivimos por todas las categorías hurto a personas disminución del 28%, hurto a residencias disminución cercana al 15%, hurto a comercio reducción del 58%.

¿Qué está faltando?

Muchas cosas. Aquí tenemos un problema serio con el tema de habitantes de calle, explotación sexual de niños, niñas y adolescentes. Yo le declarado literalmente la guerra a esas estructuras criminales dedicadas a la trata de personas y sobre todo cuando se trata de explotación sexual de niños niñas y adolescentes.

¿Cuál cree que puede ser el efecto de las medidas de choque en Medellín para la economía, el desempleo?

Cuando yo evidencio que llego a un Gobierno y que tengo la investigación de Fiscalía y la de Policía y que demuestran que el Parque Lleras se lo tomaron la estructura de La Terraza, se lo tomó La Raya, se lo tomó la estructura también de Robledo y una estructura de extranjeros, yo no puedo seguir como si nada.

Cuando vas y ves no cientos sino miles de mujeres donde básicamente van a vender sus cuerpos, donde vemos a los extranjeros o los que creen que pueden venir a hacer a Medellín lo que quieran, yo no puedo seguir mirando para un lado, yo tengo que tomar medidas drásticas para arreglar el problema porque si no esto va a aumentar, va a empeorar y vamos a tener mayores perjuicios a futuro.

Frente al tema de los amigos de los bares y los restaurantes, yo soy amigo de la legalidad. Yo reconozco a la gente trabajadora, aquí vamos a tener todos que hacer un esfuerzo inicial para poder arreglar el Parque Lleras de lo contrario, el problema va a ser mayor.

Tenemos que combatir la explotación sexual de niños, niñas y adolescentes, eso es negociable y ahí red que esté de acuerdo en eso o que esté promocionando eso le tiene que ir mal. Quien presta establecimientos comerciales para eso yo pido inclusive extinción de dominio.

¿Cuáles son los proyectos o los planes de la Alcaldía para incentivar, fomentar la creación de nuevas empresas?

Lo primero que hay que atacar es que no se genere desempleo, que las empresas que hoy existen no se acaban, hay que darles todo ese apoyo. Frente a todos los otros proyectos, seguir con el tema de emprendimientos, del capital semilla y creo mucho también en los proyectos de base tecnológica, de valor agregado que estamos impulsando, con Ruta N, con la Secretaría de Desarrollo Económico y necesitamos también de manera urgente los ciclos cortos de formación para las comunidades para poder generar emprendimientos, para poder generar empleos, pero cuidar mucho los empleos hoy existentes.