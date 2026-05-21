Capturado en ciclorruta tras hurtar bicicleta de $2 millones en la estación Ricaurte

La Policía Metropolitana de Bogotá, a través de los uniformados del Grupo de Transporte Masivo Transmilenio, capturó a un hombre señalado de hurtar una bicicleta avaluada en dos millones de pesos mediante la modalidad de atraco con arma traumática, en inmediaciones de la estación Ricaurte de la troncal Quito.

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“Mediante voces de auxilio, los policías fueron alertados por la ciudadanía sobre un hurto ocurrido en la ciclorruta. De inmediato, los uniformados observaron un hombre que llevaba un elemento con las características descritas por la comunidad. El sospechoso emprendió la huida dejando abandonada la bicicleta hurtada”, indicó la Teniente Coronel Maryam Moreno, comandante del Grupo Transporte Masivo Transmilenio.

Persecución y hallazgo de arma traumática

Tras la alerta ciudadana, los uniformados iniciaron una persecución que permitió la captura del sospechoso metros más adelante. Durante el registro a persona, le hallaron una pistola traumática y cinco cartuchos, lo que confirmó la modalidad de atraco con la que pretendía cometer el hurto.

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La bicicleta, avaluada en dos millones de pesos, fue recuperada y entregada a su propietario.

Judicialización del capturado

El detenido fue dejado a disposición de la Fiscalía General de la Nación por los delitos de hurto y fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones.

La Policía reiteró que estos operativos hacen parte de la estrategia para garantizar la seguridad de los usuarios del sistema y combatir las modalidades de hurto más frecuentes en ciclorrutas y estaciones de transporte masivo.