Cerca de 500 indígenas misak llegan a Bogotá: piden al Gobierno garantías en sus territorios

Cerca de 500 integrantes del resguardo La María, en Piendamó, Cauca, emprendieron este domingo una caravana de 11 buses tipo escalera con destino a Bogotá.

La movilización busca exigir al Gobierno el cumplimiento de acuerdos previos y la apertura de espacios de diálogo sobre seguridad, autonomía territorial y atención estatal en sus comunidades.

En la mañana de este lunes, indígenas de la comunidad misak ingresaron a las oficinas de la Agencia Nacional de Tierras y la Agencia de Desarrollo Rural en el CAN.

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Distrito monitorea la jornada

El secretario de Gobierno de Bogotá, Gustavo Quintero Ardila, aseguró que “nuestros equipos distritales han estado desde la madrugada en terreno, atentos y monitoreando el desarrollo de esta jornada. Seguimos listos desde la Alcaldía de Bogotá para contribuir a una salida pronta”.

La presencia de los manifestantes en el Centro Administrativo Nacional podría alterar el funcionamiento de varias entidades nacionales, por lo que las autoridades insisten en la necesidad de instalar mesas de conversación oportunas.

Movilización en medio de tensiones recientes

La llegada de la comunidad misak ocurre en un contexto marcado por otras jornadas de movilización indígena en Bogotá, algunas de las cuales derivaron en bloqueos y confrontaciones en sectores del centro de la ciudad.

La movilización de la comunidad misak tiene como objetivo exigir al Gobierno el cumplimiento de compromisos previamente pactados y la apertura de escenarios de diálogo.

Los voceros señalaron que los temas centrales de la jornada están relacionados con la seguridad en sus territorios, la defensa de la autonomía indígena y la necesidad de una atención estatal efectiva en sus comunidades.