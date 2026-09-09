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14 cambuches fueron levantados sobre la calle 26 en Bogotá: se recuperaron 250 metros de espacio público

La secretaría de Seguridad, Convivencia y Justicia pide a la ciudadanía que no arroje a la calle colchones, sillas o tablas que pueden ser usadas por habitantes de calle.

Alcaldía de Bogotá levanta 14 cambuches en calle 36 en Bogotá.
Foto: Secretaría de Seguridad, Convivencia y Justicia.

Noticias RCN

septiembre 09 de 2026
02:49 p. m.
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La Secretaria de Seguridad, Convivencia y Justicia, junto a la Policía Nacional de Bogotá y otras entidades distritales, logró recuperar espacio público desde el Portal El Dorado y hasta la carrera 30 con el levantamiento de 14 refugios improvisados por habitantes de la calle que aprovechan colchones y tablas que los ciudadanos botan a la calle.

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En el informe presentado por la entidad, confirman que también se encontraron sombrillas, prendas de vestir e incluso un perro, confirmando la preocupación de la alcaldía por el tipo de cosas que los ciudadanos desechan en las calles, ya que los habitantes de calle las aprovechan para armar nuevos cambuches.

Habitantes de calle aceptaron oferta y fueron acogidos en centro de atención del Distrito

Durante el proceso de recuperación, las autoridades confirmaron que, más allá del desmonte de los refugios, también se logró que dos habitantes de calle aceptaran una oferta institucional para ser acogidos en un centro de atención del Distrito, tratando de mejorar un poco la calidad de vida de estas personas.

El recorrido, que duró un poco más de 4 horas, pasó por la Avenida Ciudad de Cali, la carrera 50, avenida 68 y carrera 69 y, según la secretaría, fue necesaria la intervención de gestores del orden y Policía Nacional para evitar posibles situaciones de riesgo.

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Durante las últimas semanas, las diferentes entidades involucradas han mostrado a través de redes sociales los avances que se han conseguido en materia de ciudad, no solo con el levantamiento de cambuches, sino también recuperando zonas que estaban siendo ocupadas por vendedores informales o transformando la imagen de distintos parques dentro de los barrios.

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