CANAL RCN
Economía

Dólar sorprende en Colombia y cierra por debajo de los $3.100: así terminó este 9 de septiembre

El dólar cerró a la baja en Colombia este 9 de septiembre y quedó por debajo de los $3.100. Revise el precio de cierre y su comportamiento durante la jornada.

Dólar sorprende en Colombia y cierra por debajo de los $3.100: así terminó este 9 de septiembre
Foto: Freepik.

Sebastián Montañez

septiembre 09 de 2026
02:41 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

El dólar en Colombia cerró a la baja este miércoles 9 de septiembre de 2026 y terminó la jornada por debajo de los $3.100.

Dólar sigue cayendo en Colombia: así abrió la divisa hoy 9 de septiembre
RELACIONADO

Dólar sigue cayendo en Colombia: así abrió la divisa hoy 9 de septiembre

La moneda estadounidense finalizó las negociaciones en $3.099,47, manteniendo la tendencia de descenso que ha marcado su comportamiento durante los últimos días.

El cierre quedó $17 por debajo de la Tasa Representativa del Mercado (TRM) vigente para este miércoles, establecida en $3.116,47. El comportamiento de la divisa continúa siendo seguido de cerca por viajeros, comerciantes y personas que realizan operaciones en dólares.

¿A cuánto cerró el dólar en Colombia hoy, 9 de septiembre?

Durante la jornada, el dólar se movió entre un precio mínimo de $3.093,21 y un máximo de $3.106,60, antes de finalizar en $3.099,47.

Tres parques por 99 dólares al día: promoción de Universal Orlando exclusiva para latinos
RELACIONADO

Tres parques por 99 dólares al día: promoción de Universal Orlando exclusiva para latinos

 

Por su parte, la TRM de $3.116,47 registró una disminución de $9,61 frente al día anterior, equivalente a un descenso del 0,31%. Con este valor, la referencia alcanzó su nivel más bajo en más de dos semanas, específicamente desde el pasado 26 de agosto.

¿Cuánto ha bajado el dólar durante 2026?

Al ampliar la comparación se evidencia la caída que acumula la moneda estadounidense. Frente al mismo día de la semana anterior, la TRM disminuyó $67,53, equivalente al 2,12 %.

La diferencia es mayor frente al comienzo de 2026: el dólar ha bajado $640,61, un 17,05 %, mientras que frente al mismo día del año pasado la reducción alcanza $828,82, equivalente al 21,01 %.

Respecto al 9 de agosto, el descenso es de $40,96, correspondiente al 1,3 %.

De esta manera, el precio del dólar en Colombia cerró nuevamente a la baja y terminó por debajo de la barrera de los $3.100, mientras el mercado permanece atento a su comportamiento durante las próximas jornadas.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Electricidad

¿Cómo será el cobro por exceso en el consumo de energía? Tome nota para ahorrar luz

Dian

DIAN lanza nueva subasta de motos, joyas y demás de estos precios: conozca todo el catálogo

Dólar

Dólar sigue cayendo en Colombia: así abrió la divisa hoy 9 de septiembre

Otras Noticias

Cárceles en Colombia

MinJusticia confirma que se construirán 10 megacárceles alejadas de los centros urbanos

Efraín Cepeda, presidente del Partido Conservador, señaló que el Ministerio de Justicia lo confirmó.

Champions League

Jugador del Borussia Dortmund sufrió colapso en pleno partido de Champions League: esto pasó

Momentos de angustia se vivieron en la primer fecha de la Champions.

Inteligencia Artificial

¿La inteligencia artificial podría causar la extinción humana? El cuidado sobre los alcances que tiene

Tecnología

Apple presentó de manera oficial el IPhone 18 Pro y IPhone 18 Pro Max: estos serán sus precios en Colombia

EPS

¿Quién paga la luz cuando un paciente necesita un equipo médico en casa? Esto dijo la Corte Constitucional