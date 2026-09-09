Dólar sorprende en Colombia y cierra por debajo de los $3.100: así terminó este 9 de septiembre

El dólar en Colombia cerró a la baja este miércoles 9 de septiembre de 2026 y terminó la jornada por debajo de los $3.100.

La moneda estadounidense finalizó las negociaciones en $3.099,47, manteniendo la tendencia de descenso que ha marcado su comportamiento durante los últimos días.

El cierre quedó $17 por debajo de la Tasa Representativa del Mercado (TRM) vigente para este miércoles, establecida en $3.116,47. El comportamiento de la divisa continúa siendo seguido de cerca por viajeros, comerciantes y personas que realizan operaciones en dólares.

¿A cuánto cerró el dólar en Colombia hoy, 9 de septiembre?

Durante la jornada, el dólar se movió entre un precio mínimo de $3.093,21 y un máximo de $3.106,60, antes de finalizar en $3.099,47.

Por su parte, la TRM de $3.116,47 registró una disminución de $9,61 frente al día anterior, equivalente a un descenso del 0,31%. Con este valor, la referencia alcanzó su nivel más bajo en más de dos semanas, específicamente desde el pasado 26 de agosto.

¿Cuánto ha bajado el dólar durante 2026?

Al ampliar la comparación se evidencia la caída que acumula la moneda estadounidense. Frente al mismo día de la semana anterior, la TRM disminuyó $67,53, equivalente al 2,12 %.

La diferencia es mayor frente al comienzo de 2026: el dólar ha bajado $640,61, un 17,05 %, mientras que frente al mismo día del año pasado la reducción alcanza $828,82, equivalente al 21,01 %.

Respecto al 9 de agosto, el descenso es de $40,96, correspondiente al 1,3 %.

De esta manera, el precio del dólar en Colombia cerró nuevamente a la baja y terminó por debajo de la barrera de los $3.100, mientras el mercado permanece atento a su comportamiento durante las próximas jornadas.