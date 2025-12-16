CANAL RCN
Colombia Video

¿Quiénes son los subintendentes de la Policía asesinados en atentado explosivo en Cali?

Los uniformados fueron identificados como Jorge Leonardo Gómez Ochoa y Robert Stephen Melo Londoño fallecieron tras la detonación de un artefacto explosivo en Mariano Ramos.

Noticias RCN

diciembre 16 de 2025
12:46 p. m.
Un atentado con carga explosiva en el sector de Mariano Ramos, al oriente de Cali, cobró la vida de dos subintendentes de policía que llevaban años sirviendo a la comunidad.

El ataque ocurrió en horas de la madrugada, cuando los uniformados realizaban labores de patrullaje en la zona.

El ataque ocurrió a escasos días de Navidad, dejando a dos familias destrozadas.

RELACIONADO

Ellos son los dos policías que murieron en atentado en Cali

Las víctimas fueron identificadas como el subintendente Jorge Leonardo Gómez Ochoa, de 36 años y natural del departamento de Santander, quien contaba con 15 años de servicio en la institución.

Junto a él patrullaba el subintendente *Robert Stephen Melo Londoño*, de 33 años, oriundo del municipio de Pradera, con 12 años de trayectoria policial. Ambos trabajaban desde hace varios meses en este sector del oriente de Cali.

La carga explosiva que detonaron a su paso les ocasionó heridas mortales. Gómez Ochoa sufrió lesiones en el cuello, el tórax y el corazón, mientras que Melo Londoño presentó heridas graves en el cuello y el tórax. Los dos subintendentes fueron trasladados de urgencia a la clínica Valle del Lili, donde llegaron sin signos vitales.

Los vecinos del sector manifestaron recordar el trabajo constante de estos uniformados en la comunidad. Llevaban 15 y 12 años de servicio.

RELACIONADO

Condenan el atentado en el que fueron asesinados dos policías

Las autoridades condenaron el atentado y llamaron a la solidaridad con los familiares de las víctimas.

El hecho generó consternación en la comunidad y entre los compañeros de los uniformados fallecidos, quienes destacaron la dedicación y entrega de Gómez Ochoa y Melo Londoño en su labor diaria de servicio a la ciudadanía en el oriente de Cali.

RELACIONADO

