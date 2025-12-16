¿Quiénes son los subintendentes de la Policía asesinados en atentado explosivo en Cali?

Un atentado con carga explosiva en el sector de Mariano Ramos, al oriente de Cali, cobró la vida de dos subintendentes de policía que llevaban años sirviendo a la comunidad.

El ataque ocurrió en horas de la madrugada, cuando los uniformados realizaban labores de patrullaje en la zona.

El ataque ocurrió a escasos días de Navidad, dejando a dos familias destrozadas.

Ellos son los dos policías que murieron en atentado en Cali

Las víctimas fueron identificadas como el subintendente Jorge Leonardo Gómez Ochoa, de 36 años y natural del departamento de Santander, quien contaba con 15 años de servicio en la institución.

Junto a él patrullaba el subintendente *Robert Stephen Melo Londoño*, de 33 años, oriundo del municipio de Pradera, con 12 años de trayectoria policial. Ambos trabajaban desde hace varios meses en este sector del oriente de Cali.

La carga explosiva que detonaron a su paso les ocasionó heridas mortales. Gómez Ochoa sufrió lesiones en el cuello, el tórax y el corazón, mientras que Melo Londoño presentó heridas graves en el cuello y el tórax. Los dos subintendentes fueron trasladados de urgencia a la clínica Valle del Lili, donde llegaron sin signos vitales.

Los vecinos del sector manifestaron recordar el trabajo constante de estos uniformados en la comunidad. Llevaban 15 y 12 años de servicio.

Condenan el atentado en el que fueron asesinados dos policías

Las autoridades condenaron el atentado y llamaron a la solidaridad con los familiares de las víctimas.

El hecho generó consternación en la comunidad y entre los compañeros de los uniformados fallecidos, quienes destacaron la dedicación y entrega de Gómez Ochoa y Melo Londoño en su labor diaria de servicio a la ciudadanía en el oriente de Cali.