ELN estaría detrás del atentado que mató a dos policías en Cali: instalaron cámaras para vigilarlos

Un nuevo atentado terrorista sacudió a Cali la madrugada de este 16 de diciembre, cobrando la vida de dos subintendentes de la Policía Nacional que realizaban labores de patrullaje en el barrio Mariano Ramos, en el suroriente de la ciudad.

Se trata del quinto atentado perpetrado con un artefacto explosivo de alto poder en la capital vallecaucana en lo que va de 2025, dejando un saldo de 12 víctimas fatales entre civiles e integrantes de la Fuerza Pública.

El alcalde de Cali, Alejandro Eder, hizo un llamado al Gobierno Nacional para fortalecer las capacidades de inteligencia de la Policía y el Ejército en la ciudad:

En Cali hemos triplicado el presupuesto de seguridad para el año entrante será de 180 mil millones de pesos, el más alto de la historia.

ELN habría instalado cámaras para detonar la carga explosiva al paso de policías

Según las investigaciones preliminares, los responsables del atentado instalaron una cámara en el sector de la carrera 40 con calle 50 para monitorear el paso de patrullas policiales.

Cuando los dos uniformados se movilizaban en una patrulla motorizada los delincuentes los identificaron en las imágenes y detonaron remotamente el explosivo, causando heridas mortales en cuello, tórax y corazón a las víctimas.

Minutos después, una segunda carga explosiva fue activada cuando llegaron más uniformados a atender la emergencia, sin embrago esta nueva explosión no dejó víctimas.

¿Por qué todo apunta a que el ELN sería el responsable del asesinato de dos policías?

El comandante de la Policía de Cali, general Henry Bello, explicó que todo apunta a que sería un atentado a manos del ELN:

De acuerdo con el dictamen que tenemos de los artefactos explosivos que utilizaron estos terroristas, corresponde al perfil criminal que utiliza el Ejército de Liberación Nacional (ELN).

En respuesta al ataque, se desplegó un equipo de 20 funcionarios de inteligencia, investigación criminal y expertos en explosivos de la Policía Nacional para adelantar las pesquisas y dar con los responsables.

Eder aseguró que "nuestros policías fueron asesinados protegiendo a los caleños. Su función era hacer un ejercicio de atención, de cuidado, de patrullaje en la ciudad”.