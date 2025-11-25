2025 fue un año récord para el café colombiano: producción aportó al crecimiento del PIB

El Congreso Nacional Cafetero inicia esta semana (la última de noviembre 2025) con indicadores positivos, como la falta de aranceles al producto colombiano por excelencia en los Estados Unidos y un cierre de ciclo exitoso.

“Estamos satisfechos. Los cafeteros están recibiendo el precio justo por el trabajo en el campo, tenemos arancel de importación cero para poder llegar a nuestro principal mercado, que es el de los Estados Unidos, y cerramos el año cafetero en septiembre con una cifra de producción histórica, la más alta en los últimos 33 años, al punto en el que el Dane destacó que este renglón económico está aportando al crecimiento del PIB”, celebró el Gerente de la Federación Nacional de Cafeteros, Germán Bahamón, en diálogo con el director de Noticias RCN, José Manuel Acevedo.

Sin aranceles, el café colombiano brilla más fuerte en el mercado estadounidense:

El viernes, 14 de noviembre, el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, firmó un decreto que eliminaba los aranceles a productos agrícolas de importación, para aliviar la presión sobre los productores y garantizar el acceso a compradores en los Estados Unidos, pero, desde antes, el gremio trabajaba en levantarlos:

“Las condiciones que Estados Unidos estaban propiciando de un arancel diferenciado volvieron a la normalidad y eso ya es bueno. Desde que la estrategia comercial de los Estados Unidos comenzó, como gremio empezamos a hacer un trabajo con la contraparte, socializando la afectación del consumidor y la afectación del caficultor. Tuvimos la oportunidad de hablar con congresistas de los Estados Unidos para que entendiera ese impacto en la economía de ambos países (…) insistiendo en nuestro diferenciador: la calidad”.

La decisión fue celebrada por los cafeteros colombianos, que tuvieron un año con cifras récord en producción, ventas y utilidades, superando hasta en un 250% los resultados obtenidos en años anteriores.

Además, encontraron un aliado en el Gobierno Nacional, tras una serie de desacuerdos, que lograron superar con la llegada de la ministra Martha Carvajalino a la cartera de Agricultura.

Según Bahamón, la ministra “ha entendido que no somos adversarios políticos y ha encontrado que el gremio produce 14.8 millones de sacos y 25 billones de pesos. En esta relación, que ha enfrentado algunos episodios negativos los últimos años, hoy hemos logrado trabajar en armonía”.

Los cafeteros trabajan en asegurar buenos resultados en el 2026:

Desde ya, el gremio cafetero se prepara para el 2026 y, aunque se espera una producción más baja, trabajan en estrategias para mantener un precio justo, que beneficie a los cafeteros.

“El cultivo del café tiene un ciclo bienal, cuando hay pico de producción el árbol queda exhausto y el siguiente año, necesariamente, va a tener una producción un poco más baja, pero los precios se han mantenido, los caficultores reciben un precio justo y eso es lo más importante. Durante el siguiente ciclo tenemos que invertir en fertilización, la productividad por hectárea es rentabilidad”.

Pero no es todo, buscan garantizar la producción del café enamorando a los jóvenes colombianos de la cultura cafetera y profesionalizando este oficio: “El reto del sector agropecuario es convencer a los jóvenes para que vengan al campo y participen de la cadena de valor. Lo que estamos haciendo con la fundación Mario Mejía es crear la Real Academia del Café para que jóvenes puedan capacitarse en barismo, catación, tostión, experiencia en taza y exportación. Cuando el joven vea que hay un camino profesional en la industria del café, definitivamente lo vamos a conquistar y va a haber sostenibilidad a futuro en el gremio”.