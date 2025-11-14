CANAL RCN
Internacional

Trump elimina aranceles: carne, café y frutas entre los productos beneficiados

La Casa Blanca busca aliviar la presión inflacionaria y garantizar un acceso más asequible.

Foto: AFP
Foto: AFP

Noticias RCN

AFP

noviembre 14 de 2025
06:30 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

El presidente Donald Trump firmó este viernes un decreto que retira los aranceles de Estados Unidos sobre importaciones agrícolas como carne de res, bananas, café y tomates.

Estados Unidos destruye nueva embarcación en el Caribe: son 4 los muertos
RELACIONADO

Estados Unidos destruye nueva embarcación en el Caribe: son 4 los muertos

La medida llega en un momento en que el gobierno enfrenta una fuerte presión para disminuir el costo de vida de los estadounidenses, una de las principales preocupaciones reflejadas en recientes sondeos públicos.

El decreto establece que ciertos productos agrícolas quedarán exentos de los aranceles “recíprocos” impuestos este año, tras un análisis sobre la capacidad de producción nacional de esos bienes.

La decisión marca un giro en la política comercial que el propio Trump había endurecido el pasado 2 de abril, cuando dictó una orden ejecutiva que imponía un arancel mínimo del 10% a las importaciones, argumentando que el déficit comercial representaba “una amenaza inusual y extraordinaria para la seguridad nacional y la economía de los Estados Unidos”.

Estados Unidos anunció la operación ‘Lanza del Sur’ en 31 países del hemisferio occidental
RELACIONADO

Estados Unidos anunció la operación ‘Lanza del Sur’ en 31 países del hemisferio occidental

De los ingresos fiscales al impacto en la inflación

La política arancelaria implementada en abril generó ingresos sustanciales para el Tesoro estadounidense, pero también provocó un aumento en la inflación, afectando directamente el bolsillo de los consumidores. A ese arancel mínimo se le añadieron suplementos según países y productos, lo que encareció bienes básicos de la canasta familiar.

Estados Unidos ofrece recompensa para capturar a poderoso narcotraficante: ¿Quién es?
RELACIONADO

Estados Unidos ofrece recompensa para capturar a poderoso narcotraficante: ¿Quién es?

Tras una primera revisión el 5 de septiembre, el presidente consideró que la “demanda interna actual de ciertos productos y la capacidad interna para producir ciertos productos” obligaba a replantear la estrategia.

Con el nuevo decreto, la Casa Blanca busca aliviar la presión inflacionaria y garantizar un acceso más asequible a alimentos esenciales para millones de hogares.

Acuerdos con países productores

La decisión se complementa con acuerdos arancelarios anunciados el jueves entre Estados Unidos y países como Argentina, Ecuador, El Salvador y Guatemala, todos ellos importantes productores de insumos agrícolas como café, carne de res y frutas tropicales. Estos convenios apuntan a reorganizar la política comercial estadounidense y asegurar un flujo constante de productos a precios más competitivos.

Con esta medida, el gobierno intenta equilibrar la necesidad de ingresos fiscales con la urgencia de contener la inflación y responder a las demandas de los ciudadanos.

El decreto representa un nuevo capítulo en la política comercial de Trump, que busca combinar protección de la industria nacional con alivio económico para los consumidores.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Venezuela

Venezuela ahogada en la hiperinflación, con dólares que no alcanzan y bolívares sin valor

Suecia

Tragedia en Estocolmo: un autobús atropelló y asesinó a tres personas

Conmebol

Murió Xabier Azkargorta: el histórico DT que enfrentó a Colombia y llevó a Bolivia a un Mundial

Otras Noticias

Gustavo Petro

Presidente Petro firmó el contrato para la compra de 17 aviones Gripen a una empresa Sueca

El valor del contrato entre el Ministerio de Defensa y la empresa sueca Saab, asciende a 16,5 billones de pesos.

Millonarios

Giro total en el futuro de Harold Santiago Mosquera: este sería su nuevo equipo en 2026

Vuelco inesperado en la carrera de Harold Santiago Mosquera: el club que lo tendría ya acordado para el 2026

Navidad

¿Por qué los colombianos adelantan la decoración de Navidad? esto revela la psicología

Secretaria de Movilidad

¿Cómo trasladar la matrícula de su carro a Bogotá? Requisitos, costos y pasos en 2025

Contenido Patrocinado

¿Cuál es la mejor hora para comer arroz?