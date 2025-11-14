Trump elimina aranceles: carne, café y frutas entre los productos beneficiados

El presidente Donald Trump firmó este viernes un decreto que retira los aranceles de Estados Unidos sobre importaciones agrícolas como carne de res, bananas, café y tomates.

La medida llega en un momento en que el gobierno enfrenta una fuerte presión para disminuir el costo de vida de los estadounidenses, una de las principales preocupaciones reflejadas en recientes sondeos públicos.

El decreto establece que ciertos productos agrícolas quedarán exentos de los aranceles “recíprocos” impuestos este año, tras un análisis sobre la capacidad de producción nacional de esos bienes.

La decisión marca un giro en la política comercial que el propio Trump había endurecido el pasado 2 de abril, cuando dictó una orden ejecutiva que imponía un arancel mínimo del 10% a las importaciones, argumentando que el déficit comercial representaba “una amenaza inusual y extraordinaria para la seguridad nacional y la economía de los Estados Unidos”.

De los ingresos fiscales al impacto en la inflación

La política arancelaria implementada en abril generó ingresos sustanciales para el Tesoro estadounidense, pero también provocó un aumento en la inflación, afectando directamente el bolsillo de los consumidores. A ese arancel mínimo se le añadieron suplementos según países y productos, lo que encareció bienes básicos de la canasta familiar.

Tras una primera revisión el 5 de septiembre, el presidente consideró que la “demanda interna actual de ciertos productos y la capacidad interna para producir ciertos productos” obligaba a replantear la estrategia.

Con el nuevo decreto, la Casa Blanca busca aliviar la presión inflacionaria y garantizar un acceso más asequible a alimentos esenciales para millones de hogares.

Acuerdos con países productores

La decisión se complementa con acuerdos arancelarios anunciados el jueves entre Estados Unidos y países como Argentina, Ecuador, El Salvador y Guatemala, todos ellos importantes productores de insumos agrícolas como café, carne de res y frutas tropicales. Estos convenios apuntan a reorganizar la política comercial estadounidense y asegurar un flujo constante de productos a precios más competitivos.

Con esta medida, el gobierno intenta equilibrar la necesidad de ingresos fiscales con la urgencia de contener la inflación y responder a las demandas de los ciudadanos.

El decreto representa un nuevo capítulo en la política comercial de Trump, que busca combinar protección de la industria nacional con alivio económico para los consumidores.