Cárcel para uno de los implicados en el secuestro de Miguel Ayala: ¿Qué rol tuvo?

El hijo de Giovanny Ayala estuvo 15 días en poder de las disidencias de las Farc.

Cárcel para uno de los secuestradores de Miguel Ayala.
Cárcel para uno de los secuestradores de Miguel Ayala. Foto: Policía | Fiscalía.

diciembre 04 de 2025
03:52 p. m.
Dos días después de que Miguel Ayala y Nicolás Pantoja fueran rescatados en Cauca, fue enviado a la cárcel uno de los responsables.

Ayala (hijo del cantante Giovanny Ayala) estaba junto a Pantoja (su mánager) por la vía Panamericana el pasado martes 18 de noviembre en un vehículo pedido por aplicación. Ambos tenían pensado llegar a Cali en donde iban a tomar un vuelo hacia Bogotá.

¿Cómo ocurrió el secuestro?

Sin embargo, cuando pasaron por Cajibío - Piendamó, se toparon con miembros armados de las disidencias de las Farc que iban en una moto y un carro. A los dos los llevaron hasta la vereda Chorritos en La Sierra. Dicho por el propio Ayala, fueron obligados a caminar durante varias horas en la selva.

El artista y su mánager estuvieron secuestrados hasta el martes 2 de diciembre. Es decir, durante dos semanas permanecieron bajo cautiverio. La Policía reveló que los secuestradores presuntamente eran del Frente Carlos Patiño del autodenominado Estado Mayor Central (EMC) y pedían 7.500 millones de pesos para liberarlos.

El rol que habría tenido el capturado

Luego del rescate y tras arribar a Bogotá, Ayala contó que los primeros días fueron horribles. Si bien les dijeron que no les iban a hacer nada malo, tenían miedo, el cual se acrecentaba en la noche. Además, estuvieron esposados.

Entre las profundidades de la selva, no veían nada y solo escuchaban ruidos de la naturaleza por la noche. La pesadilla acabó gracias al trabajo de la Policía y las Fuerzas Militares. Los encontraron en el cambuche.

Durante la operación, fue capturado uno de responsables, identificado como Neider Gómez Castrillón. Aparte de haberlos custodiado, habría tomado las fotografías en donde aparecían descalzos, encadenados y envueltos en una cobija.

También lo señalan de haber contactado a las familias pidiendo las altas sumas económicas. Este hombre tenía en su poder dos pistolas, una cadena, dos candados y tela de camuflaje.

