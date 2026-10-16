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22 casos de sospecha por violencia sexual contra menores se registran al día en Bogotá desde 2024

En tres de cada cuatro casos, niñas y adolescentes serían víctimas de la agresión.

Foto: Gemini AI
Foto: Gemini AI

Jorge Leonardo Alzate

octubre 16 de 2026
04:16 p. m.
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Nuevamente, fueron puestas sobre la mesa las estrategias con las que Bogotá protege a sus niños, niñas y adolescentes.

En medio de un debate de control político en el Concejo de la ciudad, el cabildante Samir Bedoya expuso cifras de la Secretaría Distrital de Salud sobre los casos de sospecha de violencia sexual contra menores de edad, que generaron una alerta.

De acuerdo con la cartera distrital de Salud, entre enero de 2024 y el primer trimestre de 2026, la ciudad reportó un promedio de 22 casos por día; es decir, 19.103 registros.

De ellos, tres de cada cuatro “corresponden a niñas y adolescentes mujeres” y solo en 2025, “3.810 casos, a adolescentes”.

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Un llamado a fortalecer las estrategias de prevención:

Bedoya cuestionó en medio del debate de control político, “¿qué estamos haciendo (como ciudad) antes de que la violencia ocurra?”, porque “la violencia ya ocurrió, cuando una familia tiene que acudir a una institución de salud, denunciar o activar una ruta de atención”.

Si bien la ciudad ha avanzado en la consolidación de un Reporte Único de Casos, el cabildante hizo un llamado a hacer públicos sus resultados, su impacto en los entornos que frecuentan niños, niñas y adolescentes y utilizar los datos disponibles para mejorar las estrategias de prevención en la ciudad.

En su informe, sostuvo “que la prevención debe llegar a los entornos donde permanecen los menores: hogares, jardines infantiles, colegios, escuelas deportivas y espacios digitales” y pidió “fortalecer la formación de docentes, familias y entrenadores, así como los mecanismos de verificación y control del personal que trabaja directamente con niños, niñas y adolescentes”.

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Bedoya insiste en la formación de menores de edad como estrategia:

El cabildante sostuvo que “la protección de la niñez no se mide por cuántos casos registramos, sino por nuestra capacidad de prevenirlos”.

Y, como estrategia de prevención, invitó a las secretarías de Salud, Educación, Integración Social y Mujer a trabajar de manera articulada en la formación de niños, niñas y adolescentes en el “respeto por el cuerpo, los límites personales y la identificación temprana de situaciones de riesgo”.

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