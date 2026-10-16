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Colombia

Inspector de Policía recibió un soborno en su propia cuenta bancaria para no cobrar una multa en Suesca

La Procuraduría confirmó una sanción de seis meses de suspensión e inhabilidad contra ex funcionario.

Valentina Bernal

octubre 16 de 2026
03:51 p. m.
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La Procuraduría General de la Nación confirmó una sanción disciplinaria contra Luis Alfredo Fernández Sierra, quien ejercía como inspector de Policía de Suesca, Cundinamarca.

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El caso está relacionado con el manejo irregular del dinero correspondiente a un comparendo impuesto a un ciudadano.

Según estableció el organismo de control, el entonces funcionario solicitó que el pago de la multa se consignara en una cuenta bancaria personal, en lugar de utilizar los canales institucionales dispuestos para recaudar estos recursos.

Ex inspector pidió el pago de una multa a su cuenta personal

La investigación determinó que el hombre indicó al ciudadano que depositara en su cuenta bancaria particular el valor correspondiente a la sanción económica derivada de una infracción cometida.

Este procedimiento desconoció las reglas establecidas para el recaudo y la administración de recursos públicos, pues los pagos debían realizarse mediante las cuentas oficiales autorizadas por la administración municipal.

Aunque el exinspector reintegró posteriormente el dinero al municipio, la Procuraduría consideró que esa devolución no eliminaba la irregularidad cometida en el manejo de los recursos.

¿Cuál fue la sanción impuesta por la Procuraduría?

En el fallo de segunda instancia, el Ministerio Público confirmó la suspensión e inhabilidad por seis meses contra el ex funcionario.

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La conducta fue calificada como una falta grave cometida a título de culpa grave. Esto significa que, para el organismo de control, el funcionario incurrió en un incumplimiento grave de sus deberes, aunque la conducta no fue calificada en esta decisión como dolosa.

Finalmente, la Procuraduría señaló que, si no es posible ejecutar la sanción en los términos establecidos, esta deberá convertirse en el equivalente a salarios, conforme a lo dispuesto en la decisión disciplinaria.

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