Bogotá registra un aumento del 48,4% en delitos sexuales contra menores los últimos años

A propósito del presunto caso de abuso registrado el puente festivo, en el barrio San Patricio, de la localidad de Usaquén, el cabildante Julián Espinosa alertó ante el Concejo de Bogotá el aumento en el número de casos de delitos sexuales contra menores de edad en los últimos años.

El promedio anual entre 2022 y 2023 fue de 1.411 casos y entre 2024 y 2025 se registró un incremento del 48,4%, llegando a los 2.094 casos. Y, en los primeros cinco meses de 2026, se registraron 653.

Al respecto, Espinosa advirtió que “detrás de cada una de estas cifras hay niños y niñas que han sido víctimas de hechos que afectan profundamente su integridad y su desarrollo. La protección de la infancia debe ser una prioridad permanente para la ciudad”.

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Cifras de violencia intrafamiliar también son una preocupación en la ciudad:

Antes de hacer un llamado a fortalecer las acciones de prevención y detección temprana de los tipos de violencia que afectan el desarrollo de niños, niñas y adolescentes en la ciudad, el concejal Espinosa advirtió que los menores de edad también se han visto enfrentados a un aumento en el número de casos de violencia intrafamiliar:

De un promedio de 3.531 casos entre 2022 y 2023, la ciudad pasó a registrar un promedio de 7.297 casos entre 2024 y 2025, lo que traduce un incremento significativo del 106,6%.

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Autoridades descartan violencia sexual en el caso de San Patricio:

En diálogo con La Fm, Astrid Cáceres, directora del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, dio a conocer que “está completamente descartado el tema de violencia sexual. (Los niños) están afectados por los hechos, la situación ocurrió de una manera fuerte”.

Y, aunque es muy pronto para establecer si el proceso de adopción se mantendrá tras la evaluación del ICBF, informó que es “monitoreado por una psicóloga que está acompañando a los niños, así como estuvo acompañando el monitoreo de esos últimos siete días de integración con su mamá y su papá adoptivos”.