Bogotá: al menos 1.000 llantas y 235 toneladas de escombros fueron retiradas de las calles

El distrito recordó los puntos en los que pueden desecharse escombros, llantas, voluminosos y electrodomésticos dañados.

Foto: UAESP
Foto: UAESP

septiembre 09 de 2025
08:46 p. m.
La disposición inadecuada de residuos provocó que en las calles de Bogotá se acumularan más de 235 toneladas de escombros y 1.010 llantas que la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos (UAESP) y Aguas de Bogotá recogieron en un trabajo conjunto.

En total, 45 puntos críticos fueron intervenidos en las localidades de Engativá, Fontibón, Teusaquillo, Puente Aranda, La Candelaria, Kennedy y Tunjuelito en las últimas horas, logrando la recuperación del espacio público que, en un acto de desconocimiento, fue convertido en una especie de vertedero.

“Seguimos sumando resultados en la limpieza de Bogotá. Atendimos 45 puntos de arrojo clandestino, evitando que residuos terminaran en las calles o en nuestros ecosistemas”, celebró la empresa Aguas de Bogotá, que invitó a los ciudadanos a comunicarse con la línea 110 para deshacerse de escombros llantas o voluminosos.

¿Dónde pueden depositarse escombros, partes de vehículos y electrodomésticos dañados en Bogotá?

Tras las acciones realizadas por Aguas Bogotá y la UAESP, el Distrito hizo un llamado a quienes suelen abandonar sus residuos en distintos puntos de la ciudad: “de tener muebles viejos, escombros y otros objetos voluminosos que necesita sacar de su casa, no los abandone en las calles, andenes, parques, zonas verdes y otros espacios en Bogotá. Lleve estos elementos gratis a los Ecopuntos móviles de la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos (UAESP), que disponen de cajas estacionarias, que semanalmente se ubican en diferentes puntos de la ciudad, para hacer la disposición adecuada de estos elementos”.

Los Ecopuntos móviles de la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos (UAESP) funcionan desde las 8:00 de la mañana y “reciben de manera gratuita los residuos que no son recogidos a través de los carros compactadores o rutas de recolección de residuos domiciliarios, es decir, escombros, residuos de construcción y demolición; y aquellos voluminosos como colchones, madera, muebles, tejas, entre otros residuos especiales”.

Sin embargo, no se reciben electrodomésticos, que, en todo caso, deben ir a “los puntos habilitados por la Secretaría Distrital de Ambiente de Bogotá (SDA)”.

