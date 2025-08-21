CANAL RCN
Alcalde Galán se pronuncia sobre grave situación de basuras en Bogotá y toma medidas

A lo largo de la capital hay puntos críticos en donde la basura se ha acumulado en gran medida.

Situación de basuras en Bogotá.
Situación de basuras en Bogotá. Foto: UAESP | Alcaldía de Bogotá.

Noticias RCN

agosto 21 de 2025
11:15 a. m.
El tema de las basuras vuelve a estar en el ojo del huracán en Bogotá. Son varios los puntos críticos en la ciudad, donde hay “montañas” de desechos.

Por causa de esta situación, el alcalde Carlos Fernando Galán tomó cartas en el asunto y decidió cambiar la dirección de Unidad Administrativa de Servicios Públicos (UAESP).

No va más Consuelo Ordóñez

Si bien el mandatario destacó las acciones que desde su administración se han llevado a cabo, aseguró que no han sido suficientes para mitigar la problemática. La nueva persona que tome las riendas de la entidad se dará a conocer la próxima semana.

Galán le agradeció a Consuelo Ordoñez, quien venía siendo la directora de la UAESP. “Esto no es un tema de una entidad puntual, es de toda la administración. Tenemos que hacer más, y quiero reiterar que vamos a presentar una nueva solicitud para que se apruebe un nuevo esquema de aseo en Bogotá”, sostuvo.

Horas atrás, la Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico (CRA) negó nuevamente el modelo de aseo que puso la UAESP sobre la mesa.

Frente a este asunto, Galán indicó que de los dos modelos, el que más se adapta a las necesidades es el de las Áreas de Servicio Exclusivo. En ese orden de ideas, indicó que se insistirá con una nueva solicitud para que la capital cuente con este modelo.

Procuraduría le ha puesto la lupa

El tema de las basuras ha estado en la lupa de la Procuraduría. El 17 de julio, la entidad le hizo requerimientos a la UAESP y a la CRA para entender qué está pasando y cuáles son las acciones que se han tomado.

Para el Ministerio Público, la UESP “no acreditó las cláusulas relacionadas con las Áreas de Servicio Exclusivo, para la próxima concesión del servicio”. El problema entonces ha radicado en que los contratos están cerca a perder su vigencia y, por ende, el nuevo modelo podría generar afectaciones.

