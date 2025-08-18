CANAL RCN
Colombia

VIDEO | Ciudadano fue sorprendido arrojando basura en la calle y ahora enfrenta sanciones millonarias

Un hombre fue captado dejando residuos en un punto no autorizado de la localidad de Chapinero.

Ciudadano arrojando basura en Bogotá
Foto: X/ Carlos Fernando Galán

Noticias RCN

agosto 18 de 2025
03:46 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

En plena Avenida Novena con salida hacia la avenida calle 100, en sentido sur–norte, un ciudadano fue sorprendido arrojando residuos en un lugar no autorizado.

La escena quedó registrada en un video que difundió el mismo alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán y que dio lugar a la intervención de las autoridades distritales.

Las multas que pagará el ciudadano sorprendido arrojando basura en las calles en Bogotá

Gracias a la denuncia ciudadana y al material audiovisual, la Administración Distrital, con el apoyo de la Policía Metropolitana de Bogotá, logró identificar al infractor y activar de inmediato los mecanismos sancionatorios correspondientes.

Balacera en Santa Marta: delincuentes intentaron robar carro de valores y dejaron dos guardas heridos
RELACIONADO

Balacera en Santa Marta: delincuentes intentaron robar carro de valores y dejaron dos guardas heridos

La Secretaría de Ambiente inició un proceso por presunta disposición inadecuada de residuos, una conducta tipificada como infracción en la Ley 2387 de 2024.

Esta falta contempla sanciones económicas que, de acuerdo con la norma, pueden llegar hasta los 100.000 salarios mínimos mensuales legales vigentes, dependiendo de la gravedad del caso.

Paralelamente, la Policía Metropolitana de Bogotá impuso un comparendo en aplicación del artículo 111 de la Ley 1801 de 2016, Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana, el cual establece sanciones de hasta $759.200 para quienes arrojen basura en el espacio público.

En el mismo procedimiento intervino la Secretaría de Movilidad, que identificó al propietario del vehículo desde el cual se realizó la disposición de los residuos.

Como parte de la actuación, se le notificó un comparendo adicional por estacionar en un lugar prohibido, infracción contemplada en el Código Nacional de Tránsito y que acarrea una sanción económica de $604.100.

¿Cómo lograron identificarlo?

Tras la difusión del caso, las autoridades distritales realizaron un seguimiento al vehículo involucrado mediante sus placas.

VIDEO | Tendero sobrevivió milagrosamente a un ataque de bala por parte de un sicario en Barranquilla
RELACIONADO

VIDEO | Tendero sobrevivió milagrosamente a un ataque de bala por parte de un sicario en Barranquilla

Esto permitió ubicar el domicilio del propietario y efectuar una visita de verificación junto con la Secretaría de Ambiente.

Durante la diligencia, se sostuvo un diálogo con representantes de una Organización de Recicladores, a quienes se reiteró que la clasificación de materiales en el espacio público está prohibida y puede ser objeto de sanciones.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Ecuador

Cayó extranjero que habría perpetrado masacre de cinco personas en puente de Rumichaca

Antioquia

Video | Con puñal una joven habitante de calle amenazaba e intentaba agredir a vecinos en Bello, Antioquia

Bogotá

Misteriosa desaparición de Ayelen Páez de 16 años en Bogotá, vista por última vez en Chapinero

Otras Noticias

Artistas

Todos quedaron sorprendidos: Andrés Altafulla, en pleno concierto, dejó bien claro si terminó con Karina García

Andrés Altafulla llamó a Karina García en un concierto y entre los dos aclararon si siguen juntos o no.

Atlético Nacional

Sao Paulo vs. Nacional, vuelta de octavos de Copa Libertadores: fecha, hora y TV

Atlético Nacional visita a Sao Paulo con la ilusión de avanzar a cuartos de final de la Copa Libertadores. Prográmese.

Finanzas personales

¿Cuáles son las diferencias de Bre-B con Transfiya y Nequi?

Cuidado personal

Crema dental hecha con cabello podría reparar y proteger la dentadura

Donald Trump

Trump, Zelenski y líderes de la UE se reúnen en la Casa Blanca para discutir el fin de la guerra