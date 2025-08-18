VIDEO | Ciudadano fue sorprendido arrojando basura en la calle y ahora enfrenta sanciones millonarias

En plena Avenida Novena con salida hacia la avenida calle 100, en sentido sur–norte, un ciudadano fue sorprendido arrojando residuos en un lugar no autorizado.

La escena quedó registrada en un video que difundió el mismo alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán y que dio lugar a la intervención de las autoridades distritales.

Las multas que pagará el ciudadano sorprendido arrojando basura en las calles en Bogotá

Gracias a la denuncia ciudadana y al material audiovisual, la Administración Distrital, con el apoyo de la Policía Metropolitana de Bogotá, logró identificar al infractor y activar de inmediato los mecanismos sancionatorios correspondientes.

La Secretaría de Ambiente inició un proceso por presunta disposición inadecuada de residuos, una conducta tipificada como infracción en la Ley 2387 de 2024.

Esta falta contempla sanciones económicas que, de acuerdo con la norma, pueden llegar hasta los 100.000 salarios mínimos mensuales legales vigentes, dependiendo de la gravedad del caso.

Paralelamente, la Policía Metropolitana de Bogotá impuso un comparendo en aplicación del artículo 111 de la Ley 1801 de 2016, Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana, el cual establece sanciones de hasta $759.200 para quienes arrojen basura en el espacio público.

En el mismo procedimiento intervino la Secretaría de Movilidad, que identificó al propietario del vehículo desde el cual se realizó la disposición de los residuos.

Como parte de la actuación, se le notificó un comparendo adicional por estacionar en un lugar prohibido, infracción contemplada en el Código Nacional de Tránsito y que acarrea una sanción económica de $604.100.

¿Cómo lograron identificarlo?

Tras la difusión del caso, las autoridades distritales realizaron un seguimiento al vehículo involucrado mediante sus placas.

Esto permitió ubicar el domicilio del propietario y efectuar una visita de verificación junto con la Secretaría de Ambiente.

Durante la diligencia, se sostuvo un diálogo con representantes de una Organización de Recicladores, a quienes se reiteró que la clasificación de materiales en el espacio público está prohibida y puede ser objeto de sanciones.