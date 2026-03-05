Los graves daños en institución educativa de Buenaventura que afectan a más de 200 alumnos

En Buenaventura, Valle del Cauca, cerca de 200 estudiantes de bachillerato de la institución educativa José Manuel Bejarano enfrentan graves dificultades para recibir clases debido al deterioro de la infraestructura.

Aunque recientemente se inauguró un nuevo salón de bilingüismo, seis aulas presentan daños en sus cubiertas y la fachada se encuentra en riesgo de colapso.

Reclamos sin respuesta de la Secretaría de Educación

La rectora del colegio asegura que desde hace varios años se han elevado solicitudes para reparar las instalaciones, pero ninguna administración ha atendido el problema.

Los estudiantes de sexto, séptimo y octavo grado se ven obligados a ocupar espacios alternos que también sufren afectaciones por humedad e inundaciones durante las lluvias. Hasta el momento, la Secretaría de Educación de Buenaventura no ha emitido una comunicación oficial sobre posibles soluciones.

Una construcción de más de cuatro décadas

El colegio, construido en 1980, solo recibió una intervención parcial en el bloque A en 2024. Sin embargo, la mayoría de la infraestructura continúa deteriorada, con cubiertas dañadas y paredes que se desprenden.

Padres, docentes y directivos insisten en que se garantice la protección de los estudiantes y se asegure una educación digna, pues las condiciones actuales ponen en riesgo tanto la seguridad como el aprendizaje de los jóvenes.