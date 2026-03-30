A 24 horas del plazo máximo falta una firma para dar inicio a la ampliación de la AutoNorte: Gobernador de Cundinamarca

A través de su cuenta en la red social X, antes Twitter, el gobernador de Cundinamarca, Jorge Emilio Rey, advirtió que a 24 horas del plazo máximo para entregar el acta contractual que dará inicio a la ampliación de la Autopista Norte, en Bogotá, falta la firma del concesionario.

“Solo falta la firma del concesionario Accesos Norte 2 para el arranque de las obras. El acta de inicio, que tiene plazo máximo contractual para firmarse antes del 31 de marzo, aún NO se ha firmado”, se lee en la publicación que el mandatario realizó en la tarde del lunes.

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Todo está listo para iniciar las obras de ampliación de la AutoNorte:

De acuerdo con el gobernador Rey, todo está listo para iniciar obras. El proyecto “tiene aprobados estudios y diseños, cierre financiero, gestión predial adelantada para las primeras unidades funcionales y cuenta también con el cronograma de obras sin objeciones por parte de la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI)”.

Además, la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (Anla) aprobó su licencia ambiental durante la segunda semana de enero de 2026, tras “un proceso de evaluación técnica, autónoma y conforme a la normatividad ambiental vigente”.

A cambio, la ciudad se habría comprometido a garantizar el buen estado de las viviendas en comunidades aledañas, la dinámica hidráulica de la Reserva Thomas van der Hamen y los humedales de Torca y Guaymaral.

Gobernador exige que el proyecto no se siga dilatando: demorará al menos cuatro años

Al finalizar su mensaje, el gobernador insistió en que “es necesario que el concesionario responda por qué no ha firmado el acta y qué va a pasar con el cronograma de la obra, que tendrá una duración mínima de 4 años”.

Además, señaló que la ampliación de la Autopista Norte “es un proyecto estratégico para el mejoramiento de la movilidad y el fortalecimiento de la competitividad de Cundinamarca y Bogotá” y, por tanto, “no podemos seguir dilatando los tiempos de inicio del proyecto, que no admite más aplazamientos”.