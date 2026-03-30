CANAL RCN
Colombia Video

Habilitan el puente de la Av. Primero de Mayo con carrera 68 en Bogotá

En un futuro, la estructura conectará la primera línea del Metro y la troncal de Transmilenio de la Av. 68.

Noticias RCN

marzo 30 de 2026
07:16 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

Poco antes de las 5:30 de la tarde del lunes, 30 demarzo, fue habilitado el puente de la Av. Primero de Mayo con Av. carrera 68, en el sur de Bogotá. Una obra que, en el futuro, conectará la troncal de Transmilenio de la Av. 68 con la primera línea del Metro de Bogotá.

Así lo dio a conocer el gerente de la empresa Metro, Leonidas Narváez: “En compañía del alcalde, Carlos Fernando Galán; la secretaria de Movilidad, Claudia Díaz, y del director del Instituto de Desarrollo Urbano (IDU), Orlando Molano, pusimos en servicio el nuevo puente vehicular de la Av. Primero de Mayo con av. 68”.

Iniciaron las obras de Transmilenio en la carrera Séptima: programe sus recorridos
RELACIONADO

Iniciaron las obras de Transmilenio en la carrera Séptima: programe sus recorridos

En un primer momento la obra, que tardó cerca de 20 meses en completarse, mejorará la movilidad en el suroccidente de la ciudad, ayudando a descongestionar el tráfico.

¿Por qué permanece cerrado el tercer carril del puente de la Av. Primero de Mayo con carrera 68?

El paso para vehículos particulares y buses del Sistema Integrado de Transporte Público (SITP) en el puente de la Av. Primero de Mayo con Av. Carrera 68 ya se encuentra habilitado. Sin embargo, el alcalde Galán explicó que:

Metro de Bogotá da paso clave: ya construyeron más de la mitad del viaducto
RELACIONADO

Metro de Bogotá da paso clave: ya construyeron más de la mitad del viaducto

“(Aunque) Tiene tres carriles. En este momento están habilitados dos y el restante queda pendiente, debido a que, en el marco de las obras del Metro, a pocos metros estará la estación de la nave central, que es donde irá a parar el metro. Esa es la razón de que el carril esté cerrado, pero la apertura del puente es un hito importante, que demuestra que seguimos avanzando en las obras del metro”.

En el sector, se construye, a la par, la estación número siete de la primera línea del Metro de Bogotá, que conectará, bajo tierra, con la troncal de la Av. Carrera 68 de Transmilenio.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Artistas

Dolor: murió de manera inesperada una estrella de la música vallenata

Bogotá

Secuestro de Diana Ospina tendría más implicados: recientes capturas serían el primer paso

Fenómeno de La Niña

Miles de damnificados por el fenómeno de La Niña no han accedido a subsidio por insólita razón

Otras Noticias

Pibe Valderrama

El ‘Pibe’ Valderrama explotó con las críticas a James: “¿Y los demás?”

El ‘Pibe’ Valderrama se pronunció ante el mal nivel de la selección Colombia y las críticas para James Rodríguez.

La casa de los famosos

Yuli Ruiz no se quedó callada y habló sobre Alejandro Estrada tras su salida de la Casa de los Famosos

La más reciente eliminada de la Casa de los Famosos se mostró arrepentida. Esto dijo.

Trabajo

¿Quién se encarga de pagarle el salario si se incapacita por más de 180 días? Esto dice la ley

Tiroteo en Estados Unidos

Estudiante disparó contra una maestra y luego se quitó la vida en Texas

Alimentos

¿Se debe guardar la carne en la bolsa del mercado? Recomendaciones clave