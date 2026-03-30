Habilitan el puente de la Av. Primero de Mayo con carrera 68 en Bogotá

Poco antes de las 5:30 de la tarde del lunes, 30 demarzo, fue habilitado el puente de la Av. Primero de Mayo con Av. carrera 68, en el sur de Bogotá. Una obra que, en el futuro, conectará la troncal de Transmilenio de la Av. 68 con la primera línea del Metro de Bogotá.

Así lo dio a conocer el gerente de la empresa Metro, Leonidas Narváez: “En compañía del alcalde, Carlos Fernando Galán; la secretaria de Movilidad, Claudia Díaz, y del director del Instituto de Desarrollo Urbano (IDU), Orlando Molano, pusimos en servicio el nuevo puente vehicular de la Av. Primero de Mayo con av. 68”.

En un primer momento la obra, que tardó cerca de 20 meses en completarse, mejorará la movilidad en el suroccidente de la ciudad, ayudando a descongestionar el tráfico.

¿Por qué permanece cerrado el tercer carril del puente de la Av. Primero de Mayo con carrera 68?

El paso para vehículos particulares y buses del Sistema Integrado de Transporte Público (SITP) en el puente de la Av. Primero de Mayo con Av. Carrera 68 ya se encuentra habilitado. Sin embargo, el alcalde Galán explicó que:

“(Aunque) Tiene tres carriles. En este momento están habilitados dos y el restante queda pendiente, debido a que, en el marco de las obras del Metro, a pocos metros estará la estación de la nave central, que es donde irá a parar el metro. Esa es la razón de que el carril esté cerrado, pero la apertura del puente es un hito importante, que demuestra que seguimos avanzando en las obras del metro”.

En el sector, se construye, a la par, la estación número siete de la primera línea del Metro de Bogotá, que conectará, bajo tierra, con la troncal de la Av. Carrera 68 de Transmilenio.