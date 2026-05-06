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¿Tiene escombros o muebles viejos?: Alcaldía de Bogotá dispone ‘ecopuntos’ para evitar acumulación en esquinas

La Alcaldía reveló la ubicación de algunos puntos que estarán disponibles para la recolección de estos materiales durante este sábado seis de junio.

Camiones de Basura en Bogotá
Foto: Alcaldía de Bogotá

Noticias RCN

junio 05 de 2026
07:24 p. m.
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La acumulación de basura, escombros, muebles, sanitarios, armarios, entre otros objetos de difícil recolección, se ha convertido en un verdadero dolor de cabeza para miles de ciudadanos, quienes incluso se han tomado las redes sociales para exponer la grave problemática de contaminación generada por la mala recolección de desechos en Bogotá.

Y es que algunas denuncias no solo apuntan hacia la responsabilidad de recicladores, sino que, al parecer, también se han observado a supuestos operarios dedicados a trasladar residuos pesados en zonas residenciales.

Por esto, la Alcaldía de Bogotá informó sobre los nuevos puntos de recolección que estarán disponibles durante este sábado seis de junio para que las personas se acerquen y lleven dichos residuos.

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¿A dónde llevo mis residuos pesados en Bogotá?

La Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos se encuentra invitando a la ciudadanía que tenga escombros o muebles en mal estado a los 'ecopuntos' disponibles, este sábado 6 de junio, en diferentes localidades de la capital.

Entre los objetos que se recibirán se encuentran escombros, residuos de construcción y demolición, y aquellos voluminosos como colchones, madera, muebles, tejas, entre otros. Algunos de los puntos que estarán habilitados este sábado son:

  • Barrios Unidos: Carrera 57C con calle 64A, Barrio Modelo Norte.
  • Usme: CR 10 este # 76-25 sur, Bahía conjuntos rincón de Bolonia.
  • Usaquén: Carrera 6a con calle 190a - esquina, Buenavista.

Para conocer el listado completo se debe ingresar a la página oficial de la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos de la Alcaldía de Bogotá.

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¿A qué hora se puede sacar la basura en Bogotá?

Según la Alcaldía de Bogotá, todos los ciudadanos pueden conocer los días y los horarios de la recolección de la basura en todas las zonas al ingresar a la página www.bogota.gov.co en donde se debe digitar la dirección y revisar el esquema de recolección correspondiente.

Con esto, se busca que la ciudadanía logre sacar la basura en una hora adecuada para evitar acumulación de residuos , contaminación y desorden en las calles.

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