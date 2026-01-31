CANAL RCN
Colombia

¿Tutela al presidente Petro por hablar de Jesucristo? Esto se sabe

El presidente tendrá 24 horas para responder ante la justicia por un recurso que cuestiona sus recientes afirmaciones hechas en un acto público en Bogotá.

Colombia despliega la fuerza pública en la frontera con Venezuela tras operación de EE.UU.
Foto: Presidencia de la República de Colombia

Noticias RCN

enero 31 de 2026
05:00 p. m.
Un juez de la República admitió para estudio una acción de tutela presentada contra el presidente Gustavo Petro por unas declaraciones hechas en un evento oficial, en las que se refirió a Jesucristo desde una perspectiva personal.

El recurso fue interpuesto por el senador Wilson Ruiz Orejuela, quien considera que esas afirmaciones vulneran derechos fundamentales como la libertad religiosa, la libertad de conciencia, la dignidad humana y el principio de laicidad del Estado.

La decisión judicial abre un nuevo frente jurídico para el mandatario y le concede un plazo de 24 horas para ejercer su derecho a la defensa y remitir al despacho judicial los documentos y pruebas que considere pertinentes dentro del proceso.

La tutela se originó a raíz de un pronunciamiento del presidente el pasado 27 de enero, durante un evento en el Hospital San Juan de Dios, en Bogotá. En ese escenario, Petro hizo comentarios de carácter religioso sobre la figura de Jesucristo, lo que generó reacciones y críticas desde distintos sectores políticos y sociales.

El alcance institucional de las declaraciones

En el auto de admisión, el juez señaló que las declaraciones no pueden analizarse como simples opiniones de un ciudadano, sino que deben evaluarse en el contexto de su investidura como jefe de Estado, lo que les otorga un carácter institucional. Según el despacho, el hecho de que se trate de referencias a aspectos centrales del cristianismo implica una especial sensibilidad, debido a que se relacionan con las creencias de millones de personas en el país.

El demandante argumenta que al hacer interpretaciones públicas sobre figuras y dogmas religiosos, el presidente podría estar afectando el derecho de los ciudadanos a profesar libremente su fe, además de comprometer el deber constitucional de neutralidad religiosa que rige para el Estado colombiano.

El juez también advirtió que, en su calidad de presidente, Petro debe abstenerse de emitir pronunciamientos que puedan interpretarse como posiciones oficiales del Estado en materia doctrinal o teológica. En ese sentido, recordó que Colombia es un Estado laico y que las autoridades deben garantizar el respeto por todas las creencias y convicciones religiosas.

Como parte de las pretensiones de la tutela, se plantea la posibilidad de que el mandatario realice un acto de reparación simbólica, en el que se precise que sus afirmaciones no representan la posición oficial del Estado y se reafirme el respeto por la libertad religiosa, la libertad de conciencia y el principio de laicidad.

Ahora, con la admisión de la acción, el proceso entra en etapa de estudio por parte del juez, quien deberá evaluar los argumentos de las partes y definir si hubo o no vulneración de derechos fundamentales en este caso.

