Apuestas en convención internacional de peleas de perros en La Calera iban de los 1.000 a los 2.000 dólares

La Convención Internacional de peleas clandestinas de perros en La Calera, Cundinamarca, descubierta por la Fiscalía General de la Nación, enciende una alerta entre las autoridades y colectivos animalistas sobre la actuación de redes transnacionales, que se enriquecen con el maltrato de estos animales en el país.

Según expuso la senadora defensora de los derechos de los animales Andrea Padilla, en diálogo con Noticias RCN, “en Colombia nunca habíamos tenido noticias de una operación criminal de esta magnitud, teniendo en cuenta que las peleas de perros están prohibidas en Colombia desde 1989. Lo que sabemos de este grupo, por información que nos llegó de una fuente extranjera, es que opera en diferentes países de América Latina: Ecuador, Venezuela, República Dominicana y ahora Colombia”.

Además, advirtió que “esto no lo mueve, únicamente, la enfermedad, aunque (sus participantes) son personas muy trastornadas que, probablemente, hacen parte de otras redes criminales (…) en este caso había apuestas de entre 1.000 a 2.000 dólares (entre cuatro y ocho millones de pesos). Además, la entrada tenía un costo de 300.000 pesos”.

¿Cómo entraron los perros utilizados en las peleas a Colombia?

La Fiscalía logró determinar que los perros utilizados en las peleas vienen de Brasil, República Dominicana y algunos países de Europa. En respuesta, el director nacional de Carabineros informó que se trabajará de la mano con la Comunidad de Policías de América (AMERIPOL) para desmantelar estas redes. Sin embargo, quedan en el aire varias preguntas. Según Padilla:

“Impresiona la coordinación internacional, que personas se dieran cita en Colombia, viajando de otros países, y aquí hay que investigar qué pasó con el ICA, porque personas pasaron por sus controles en el Aeropuerto Internacional El Dorado, cuando en Colombia está prohibida la importación de perros de manejo especial. Hay que investigar si podrían haber participado funcionarios en los puntos de frontera”.

Insiste en que no es un tema aislado y quienes están detrás de la organización “son redes criminales que funcionan a nivel de Latinoamérica y, probablemente, de otros países. Así como funcionan las redes de tráfico de especies”.

¿Qué pasará con los perros utilizados en la convención de peleas clandestinas?

De acuerdo con las autoridades, once perros fueron rescatados, seis de ellos con lesiones graves y encontraron a otros dos sin vida, pero se cree que podrían ser muchos más los que murieron durante la convención, debido a que los perros criollos eran utilizados en los entrenamientos y luego los dejaban morir. Padilla denunció que:

“Son receptores de violencias. El general nos dijo que estos perritos llevaban cinco días sin alimento lo que, por supuesto, exalta el estrés, exalta la agresividad. Y a eso sumémosle que están de manera permanente encadenados y sometidos a un trato brutal (…) pero los once que fueron rescatados con vida ya están en custodia del Instituto de Protección Animal. Imagino que les harán una evaluación comportamental para ver sus posibilidades de rehabilitación y posterior entrega en adopción”.

El operativo en La Calera deja a 13 personas capturadas: nueve extranjeras y cuatro colombianas, entre ellas un veterinario. A todos les será imputado el delito de muerte, en concurso con el de lesiones y el agravante de explotación económica, por causar sufrimiento a los animales, en medio de actividades económicas.

“Estamos estrenando un agravante, que incorporamos en la Ley Ángel”, destacó Padilla y añadió que “estas personas podrían ir a la cárcel, enfrentarse a la medida de aseguramiento y otras sanciones de tipo penal. Podrían ser 93 meses de cárcel, multas de 60 salarios mínimos legales vigentes, la prohibición de tener animales y la inhabilidad de ejercer profesiones, oficios o actividades económicas con animales”.